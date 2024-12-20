你去返工啦！牛頭角婆婆突倒地　熱心女陪等白車　婆婆1句惹心酸

都市傳說指「返工」是港人的「核心價值」，但實際上熱心助人才是香港最美的風景！近日有網民在牛頭角準備登上巴士上班，卻遇到1名婆婆不適倒地，於是即時替婆婆召救護車，並守候在旁。其間婆婆曾緊閉雙眼，似乎不甚清醒，其後睜眼卻擔心影響旁人，竟叫樓主「你去返工啦」。



樓主懷疑被婆婆誤認是子女，於是一直在旁為婆婆打氣，着她保持清醒、不要睡着，並持續與她對話，直至救護車到場將婆婆送院。網民大讚樓主善舉，同時留意到婆婆叫樓主去上班，「『你去返工啦』呢句真係好虐心，反映上一代人嘅價值觀」、「自己唔舒服都仲驚阻到人，真係好心酸」。



有市民在牛頭角準備登上巴士上班時，見到1名婆婆不適倒地，於是即時幫婆婆召救護車。（「lemonb2go」Threads圖片）

上班途中遇婆婆暈倒即助召救護車

該名網民在社交平台Threads發帖，指日前上班時間，於牛頭角振華道某巴士站準備上車時，突然見到1名婆婆暈倒在地，她便馬上幫忙召救護車。其間婆婆緊閉雙眼，樓主擔憂婆婆情況，一直在其耳旁呼喊「唔好瞓覺支持住」。

婆婆1句話令網民直呼心酸

之後婆婆似乎處於半迷糊狀態，突然對樓主說「你去返工啦」。樓主猜測婆婆是不甚清醒，誤把她當成自己子女，於是大聲回應婆婆稱「婆婆你已經做得好好！你千祈唔好瞓覺！我返遲工好閒事，你條命係好寶貴」，之後一直盡量與婆婆對話直至救護車到場，將婆婆送到醫院。

樓主一直在旁為婆婆打氣，着她保持清醒、不要睡着。（「lemonb2go」Threads圖片）

樓主持續與婆婆保持對話，直至救護車到場將婆婆送入醫院。（「lemonb2go」Threads圖片）

樓主不怕返工遲到堅持守候

從樓主上載的照片可見，婆婆側躺地上，有數名救護員在旁評估婆婆情況。另1張照片中，救護員攙扶婆婆上擔架床，有熱心街坊亦在旁幫忙；而婆婆頭上戴有1頂疑為救護員的帽子，未知是否為幫婆婆抵擋寒風而臨時借予她。

樓主透露，她的爸爸之前就是獲2名「奮不顧身的救護員」幫忙搶救回來，因此她亦心存善念幫助他人，並認為如果見到有人在街上跌倒，可略盡綿力相助。她又表示「返工返學幾時都有，陪伴危難的人不是日日出現」。

網民讚揚樓主善良

帖文引起網民熱議，不少網民大讚樓主善心，「好人好事，香港好彩仲有會見義勇為嘅人」、「做得好好，值得學習，婆婆感恩有你」。另外，有網民在關注婆婆叫樓主去上班的對話，「『你去返工啦』呢句真係好虐心，反映上一代人嘅價值觀」、「自己唔舒服都仲驚阻到人，真係好心酸」。

（Threads）