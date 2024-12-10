好人好事｜女童過斑馬線向停車司機畀Like　事後再一舉動極窩心

駕駛者在斑馬線前應禮讓行人，假如獲行人道謝和有禮貌的回應，必定更窩心。最近1名司機在社交平台發文及上傳影片，大讚片中的女童非常有禮貌。據影片顯示，當司機在斑馬線前停車讓路，1名女童與其家人過馬路，後來女童向片主司機舉起大拇指「畀Like」，走到行人路時又回頭向司機揮手，讓不少網民大讚司機與小女孩的互動非常「有愛」。



樓主在斑馬線前停車讓路。（Threads影片截圖）

女童過斑馬線一舉動暖心道謝

片主司機早前在社交平台Threads上發文及上傳影片，顯示他日常駕車至樂富一斑馬線，由於兩旁均有途人等候過馬路，他見狀立即停車，而此時迎頭還有先後有2輛私家車和1輛的士駛過斑馬線，而片主則一直停車耐心等候；直至迎頭沒有來車，兩旁途人遂起步走過斑馬線，1名中年女子一度向片主揮手示意，而另外一邊則為2名成年人帶着2名小朋友過馬路，其中1名女童則一邊過馬路，一邊向片主司機舉起大拇指「畀Like」。女童在走到對面行人路後，更回頭望向司機揮手。

由於畫面不算清晰，有網民見小妹妹舉手一刻笑指「我以為妹妹舉中指」，樓主解釋鏡頭剛好反光引起誤會，「佢的確係舉咗個手指公畀like」。

司機指因為鏡頭反光引起誤會，但當時小妹妹的確是舉起手指公。（Threads影片截圖）

網民大讚「人間有愛」

女童的暖心舉動讓片主在文中大讚「有禮貌的小朋友，家長教得好好」，而大批網民亦紛紛留主表示兩人的互動非當「有愛」，「樓主黃波燈肯停，世間少有」、「謝謝您的禮讓」、「人間有愛」、「個小妹妹好可愛啊！」。

不過，有部份網民則注意到片中的其他司機沒有停車，留言批評「2架車有人都可以直行嘅，可以告」、「Send埋條片去1823啦，一個二個都唔停車」、「有兩架車衝斑馬綫，香港司機質素真係……」。