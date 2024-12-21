輕鐵為什麽沒有普通話報站？小紅書男呻：內地人聽不懂　網民解謎

香港有許多來自外國及內地的旅客，部分公共交通工具如巴士及港鐵列車會以兩文三語報站，以方便本港市民以至旅客上下車。最近有小紅書男用戶發文，提出輕鐵沒有普通話報站，他對此感到奇怪，「元朗的輕鐵報站是一句粵語加一句英語，為什麽不說普通話啊？」，認為輕鐵的路線複雜，「內地人還真的聽不懂」，故普通話廣播非常重要。



帖文引來網民解謎，直指原因是輕鐵站之間的距離較近，所以不設普通話廣播，「唔夠時間，好多時已經到站」。



有小紅書男用戶發文，提出輕鐵沒有普通話報站，他對此感到奇怪，更大呻「內地人還真的聽不懂」。（小紅書圖片）

對輕鐵不設普通話廣播感奇怪

樓主早前在小紅書以「香港元朗的輕鐵為什麽沒有普通話報站呀？」為題發文，表示自己一直對於香港輕鐵不設普通話廣播感到奇怪，「香港的地鐵（港鐵）和公交車（巴士）都有普通話報站，但是元朗的輕鐵報站是一句粵語加一句英語，為什麽不說普通話啊？」，並認為輕鐵的路線比較複雜，「上去了一臉懵，內地人還真的聽不懂」，因此需要廣播以知道何時下車。

網民指出一個關鍵：站距太近

帖文引來網民討論，有人解釋是因為輕鐵站之間的距離較近，故根本沒有時間以廣東話、英語和普通話進行廣播，「站與站之間太短了，根本沒有時間多放一個語言，而且也沒有必要，輕鐵跟地鐵不一樣，主要是服務區內居民的，區內既不會廣東話又不會英文的少之又少」、「唔夠時間，好多時已經到站」、「輕鐵有需要報站嗎？輕鐵都是給街坊用的，幾分鐘便到下一個站。與其聽報站，不如看路線圖及在停站時看清現在停的是哪一個站」。

不過，也有網民建議可以在一些可轉承西鐵的車站作三語廣播，「可以在一些換西鐵的站加普通話，除此以外真沒必要」。