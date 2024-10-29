見輕鐵查票　港女憶中學時期逃票被罰錢　呻後續更慘：從此有陰影

港鐵近期嚴厲打擊輕鐵乘客逃票情況，曾被罰款的乘客通常「見過鬼就怕黑」，從此乘車就乖乖付足車資。有港女在網上表示，中學時期乘搭輕鐵「借啲意唔拍卡」，最終上得山多終遇虎，被港鐵職員發現罰款，結果「被老豆鬧到飛起」。現時即使年屆20歲，見到港鐵職員在輕鐵站查票，「哋第一時間都係會覺得好驚」，擔心自己是否忘記拍卡。



許多網民笑言，「寫信認衰仔就豁免到㗎啦，當然呢啲機會得一、兩次咁大把」、「唔使驚嘅，我咁耐只喺市中心站遇過1次」。不過亦有網民表示，其實遵守規則就不用擔驚受怕。



樓主表示曾因逃票被罰款，從此見到港鐵職員查票都會感到緊張。（Threads圖片）

港女曾逃票被罰 自此留下陰影

該名港女在Threads上載照片，可見一批港鐵職員登上一列輕鐵列車，相信再次出動集體查票，樓主憶述「以前中學成日借啲意唔拍卡，最後被人捉過1次」，之後被父親「鬧到飛起」，自此留下陰影。

即使到了20歲，樓主每當見到職員查票「第一時間都係會覺得好驚」，在車廂內見到職員查票，就會疑惑自己有否拍卡，久經掙扎後確定到自己拍卡上車，「行路帶風咁行出去拍佢部機」離開車站。

大量網民留言指「輕鬆啲，唔使緊張」、「畀錢（車資）就得唔使驚」、「要老豆畀罰款，抵被人鬧啦」。

乘輕鐵逃票可罰款370元

港鐵2023年6月起提高罰則，輕鐵及港鐵巴士的附加費由290元上調至370元，同時加派人手嚴打乘客逃票情況。

（Threads）

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港鐵去年6月提高罰則，輕鐵及港鐵巴士的附加費由290元上調至370元，同時加派人手嚴打乘客逃票情況，今年4月派出多名職員分別在屯門站、兆康站、新圍站、安定站等的月台查票之後，網上早前亦流傳1條影片，有網民表示事發時正值輕鐵尾班車，仍有一大班港鐵職員一早守候，在輕鐵月台和多名乘客核對資料，同樣不少人沒有支付車資。

網上日前亦流傳1條影片，有大批身穿黃色上衣的港鐵職員查票。（facebook影片截圖）

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另有網民發帖表示，早前見到一批港鐵職員在輕鐵天富站查票，現場男女老幼無一落空，最終揭發「好多人無買飛」。帖民吸引其他網民留言，笑稱「邊個教你坐霸王車」、「搭車畀錢是常識吧」、「幾蚊都慳」。

