賭場MMA！賭客群毆兇狠出拳打到甩鞋瞓地　7人被捕　衝突原因曝光

賭場最精彩的場面竟然不是賭局，而是毆鬥？馬來西亞雲頂賭場日前發生賭客群毆案件，多名男子在賭廳上演激烈打鬥，其中1名男子似被集中攻擊，遭人腳打腳踢狂毆，雙鞋甩脫變成赤腳，而在場其他賭客紛紛無視賭局，反而聚精會神觀看混戰。



據悉衝突原因是眾人討論100令吉（約178港元）的賭場籌碼保險應由誰繳付而引起，1名男子被打到甩鞋倒地後，曾獲「和事老」扶起，但繼續與其他人推撞，過程被人拍下，上載至社交平台而瘋傳。當地警方證實事件，表示已拘捕7人，其中3人被提控上庭。



1名身穿淺色外套的男子被眾人狂毆，被打到鞋子飛脫，當場赤腳倒地。（網上影片截圖）

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1名男子遭多人群毆

社交平台包括X（前稱Twitter）日前流傳2條影片，其中1條影片長約半分鐘，只見在賭場內有1名身穿淺色外套的男子被多人狂毆，畫面見到有人起腳出拳，該男子被打到倒地，一雙鞋子飛脫而出現赤腳。其間1名穿黑褸、相信是保安的男子上前，阻止眾人繼續施襲，然後扶起淺色外套男子。沒料淺色外套男子反而揪起其中1人的上衣，繼而將他摔落地上，當場引起在場人士起哄，黑褸男即阻止他繼續還擊，其他人亦上前勸阻。

賭客無心賭局圍觀打鬥

另1條影片長約7秒，從遠處另1個角度拍攝，只見淺色外套男子被打到倒地，他隨後被人扶起身。賭廳發生大激鬥時，現場其他賭客紛紛無心賭局，反而聚焦觀看群毆場面，有人留言表示「幾個打1個」，亦有人估計欠錢捱打。

其他目擊者從另1個角度遠處拍攝，多人圍毆淺色外套男子，現場其他賭客不理賭局，爭相觀看打鬥。（網上影片截圖）

其他目擊者從另1個角度遠處拍攝，多人圍毆淺色外套男子，有人隨後將他扶起。現場其他賭客不理賭局，爭相觀看打鬥。（網上影片截圖）

因賭場籌碼保險應由誰繳付起爭執

馬來西亞文冬警區主任再韓事後交代案情指，指雲頂賭場於10月23日下午約3時15分發生打鬥事件，警方接獲輔警轉介後展開調查，相信事件與賭博有關，當時涉事者討論100令吉（約178港元）的賭場籌碼保險應由誰繳付，繼而發生爭執，大約8人參與毆鬥，數人受輕傷需送院治療。

警方稱援引刑事法典第147條文（暴動）調查後拘捕7人，年齡介朵39歲至70歲之間，分別是6名本地人及1名外籍人士，其中3人有偷竊及暴力案件的前科，其中2名本地人和1名外籍人士於10月28日上庭，一旦罪成，最高可被判入獄2年或罰款，抑或兩者兼施，餘下4名被捕人獲得彭亨副檢察司釋放。

（綜合）