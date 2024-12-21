的士司機罵戰！深圳灣綠的疑爭位　2的哥互爆粗　拍片者：打佢！

搵食車為了爭位爭客，司機不時爆發爭執。近日網上流傳影片，見到2名的士司機在深圳灣口岸爆發罵戰，據悉事緣的士等候接客時，疑有人未按先後次序排隊，雙方因位置問題而站在馬路中口角，大叔司機指着阿伯司機的頭部喝罵，而阿伯也連珠炮發反擊。現場其他的士司機見狀，雖然有人站近，但都是在「睇戲吃花生」，影片中未見有人勸阻。而拍攝片段者最初喊「打佢、打佢」，但其後改變主意，改為表示「阿伯你唔好同佢打啊，你唔夠佢打啊」。



網傳影片指有2名的士司機在深圳灣口岸排隊等候接客時，疑因排隊問題而落車站在馬路中口角。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

有網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」上傳影片，留言表示「深圳灣即時綠的爭位，分先後次序『比武大賽』」，指在深圳灣口岸之的士上客區附近公路，有2輛綠色的士疑因排隊先後問題，司機當塌起爭執。

現場的士大排長龍

從影片可見，紅色的士與綠色的士分成2行排成長長車龍等候乘客，而隊列停在路上沒有前進的趨勢。當中有2名綠的司機疑因排隊先後問題站在馬路上爭執，前方的紅衣健碩中年男司機與排在其後的阿伯司機爆發口角。壯漢司機情緒激動，數次指着後方的隊伍，然後再指着阿伯的頭部喝罵，但阿伯也不甘示，不斷出口反駁。

排前方的紅衣健碩大叔司機與排他後面的阿伯司機站在車旁互罵。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

有司機下車叼着煙「食花生」，走下車觀看罵戰情況。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

有數名司機下車走到2人身旁了解情況，有人謔笑着觀戰。（「的士司機資訊網 Taxi」FB影片截圖）

數名司機下車圍觀

有數名司機下車走到2人身旁了解情況，有人謔笑站近觀戰，亦有司機下車叼着煙「食花生」。而壯漢與阿伯吵得面紅耳熱，惟因拍攝距離較遠，未能聽清具體爭執內容，只間或聽到有人大爆粗口，並且大叫「報警」。而拍攝者最初叫喊「打佢、打佢」，但其後改口稱「阿伯你唔好同佢打啊，你唔夠佢打啊」。

影片引起網民熱議，不少網民都好奇2名司機誰是誰非，「係咪個阿伯詐詐諦打尖呀？」、「好大可能一架在直路等，一架在彎位等，排排吓都唔記得邊架先」、「綠的我成日見到係落客位偷雞轉上嚟打尖」；亦有網民慨嘆「生意唔好，排隊都唔知排到幾時，梗係躁」、「搵食艱難啊，睇條龍郁都唔郁下」。

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