棺材車大戰的士！靈車切線險撞急停6次閘車　的哥爆後續： 好氣憤

行車時如要切線，必需注意路面情況，顧及安全！惟網上車Cam群組瘋傳影片，顯示有油麻地殯儀公司的靈車因切線問題險與的士相撞，的哥質疑對方未有好好打燈，雙方爆粗互罵後，正載客的司機駛走，未料靈車從後追上駛到的士前方，多次突然收油急停，被的哥質疑是蓄意「玩閘車」。



片段引起熱議，有網民認為靈車已打燈，但也有意見認為「打燈大晒咩，都要睇車㗎」，惟許多人認為在馬路上不宜與「棺材車」爭路，「同靈車鬥，衰運有排行」。



涉事的士司機向《香港01》表示，不滿靈車司機是在切線中途才突然打燈，當時兩車之間只有1個人的身位，對方「幾次突然收油」、「雙白線突然閘埋嚟」，他最少要6次急停避撞，而當時他正在載客，亦要顧及乘客安全，「好氣憤，車住個客你咁樣玩我」。的哥質疑對方涉及危險駕駛，故坦言已就事件報警，又指靈車上只有司機1人，故認為對方「唔係做緊嘢」。



的士見轉燈直行，此時左邊行車線較前位置有1輛靈車正行駛。（受訪者提供影片截圖）

靈車駛出切線時打燈，因距離很近，的士要馬上收油急停。（受訪者提供影片截圖）

靈車切線險釀相撞 雙方司機爆粗互罵

Facebook群組「車Cam L（香港群組）」日前瘋傳的士車CAM片，只見有靈車在駛出路口切線時打燈示意，因距離很近，尾隨的士要急停，幸及時煞車才避免踫撞。的哥氣極質問靈車司機：「你識唔識打燈，轉彎要打燈？」靈車司機未有示弱，反斥「你使唔使咁X急呀，趕X住去邊X度呀？」，的哥聞言反擊稱「X你老X呀，落車呀，X頭」，靈車司機則再爆粗「問候」對方。

雙方短暫停車互相爆粗問候，的士司機表示當時車上有乘客，故他很快便駛走。（受訪者提供影片截圖））

+ 1

靈車突駛至的士前方疑「玩閘車」

由於當時正接載乘客，的哥未有繼續爭辯，更趁未轉燈開車離開，並向車上女乘客抱怨，乘客也稱靈車「燈都冇打」。惟過了一會，靈車突然加速切線駛到的士前方，隨即多次突然收油減速急停。的哥認為對方「玩嘢」，因靈車前方沒有其他車輛，質疑對方是「玩閘車」，「危險駕駛啦，send去交通部得啦」，乘客也無奈批評靈車司機，「公司車嚟架，有名有姓」、「啱架啦，影佢啦」，片段就此結束。

靈車突然加速爬頭並切線到的士車前，的士司機質疑對方「CUT雙白線」。（受訪者提供影片截圖））

網民想起《破‧地獄》

片段引起熱議，網民引用《破·地獄》中黃子華的對白「果然生人都好多地獄」，部分人認為靈車司機有打燈，「點解我睇到佢有打燈」、「叫人落車又地板油走」。也有網民覺得「打燈大晒咩，都要睇車，唔好話人哋唔讓」、「識打燈都唔可以轉彎，條路只准直去」，而且打燈後也要留行車安全距離，待行車線上的車收慢才可切線，「一打燈就cut線，咁同無打有咩分別」、「cut雙白線，不小心駕駛」。

不過，許多人認為馬路上見到靈車最好避忌一下， 「俾呢行業人咒你，你都冇運行啦」、「呢啲車好心就畀佢行先啦，貪老黎咩…從來唔會扒呢啲車頭…照字面解都明」、「望到架靈車都要篤油衝埋去……都唔知用咩詞語形容」。

+ 4

中途有警車在旁邊駛經。（受訪者提供影片截截圖）

的哥現身爆內情：兩車距離僅「1個人身位」險撞

車CAM片主、的士司機Mark事後向《香港01》講述事經內情，指事發於12月17日下午約3時35分，他接載乘客駛經宋王臺，駛到燈位想直去時，旁邊行車線的靈車在離開自己行車線，在切線中途才打燈示意要切線，當時右邊無地方可去，懷疑對方想「U-TURN」。由於雙方距離十分接近，Mark眼見情況危險，只好立即收油，幸及時停車，他形容當時兩車距離僅「得1個人身位」，實在非常危險。事件令他感不忿，所以才會與靈車司機爭辯，惟因「當時車緊客，冇繼續理佢」，因此選擇不多爭辯就離開。

質疑涉危駕已報警

Mark事後沿世運道往啟德方向行，靈車突然駛到他前方多次閘停，「幾次突然收油，有片睇到事實嘅全部，雙白線突然閘埋嚟」，旁邊有警車駛經對方都未有收斂，指對方起碼6次突然急煞，「好氣憤，車住個客你咁樣玩我」。片段未拍下結局，而Mark透露雙方駛去附近的迴旋處才各自往不同方向離開，他認為靈車司機涉危險駕駛，已就事件報案，警方稱將交由交通部跟進。

不少網民提到職業司機行走馬路最好不要和棺材車「過唔去」，以免打擾先人。Mark則指出雙方險撞之際，他看到車上只有司機1人，未見棺木，「唔係做緊嘢」。

（綜合）