女友3日洗頭1次傳臭味仲話正常：其他女仔都係咁　連登仔後悔拍拖

【洗頭／吹頭／長頭髮／Dyson／Dry Shampoo】留長髮的女性雖然給予人清秀的感覺，但要保持衛生亦非易事！有網民在討論區上分享，指女友「個頭有味」，但女友卻指洗頭吹頭時間太長，其他女仔都是每幾日洗1次頭。樓主指事件令他後悔與女朋友拍拖，有網民留言指自己女友有一樣習慣，但有人指自己堅持每日洗頭。

洗頭可以保持頭髮衛生，但對於留長髮的女性而言卻是苦差。（《太陽的後裔》劇照）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民「行動必須升級」在連登討論區上以「點解女朋友可以3日先洗1次頭？ 絲打們幾耐洗1次」為題發文。樓主在帖文中表示，曾經向女友說她的頭髮有異味，但對方卻指「係正常」，「洗次頭髮吹乾要半個鐘」，其他女性一般都是數天才會洗頭1次。樓主直言，「好後悔初初因為長髮而被佢溝」。

帖文自然引來多人討論，不論是有女友的男網民，還是留長髮的女網民亦都有發言，以下為精華評論：

+ 6 + 6 + 6

同場加映：洗頭都會「洗錯」？正確洗髮才不會愈洗愈油 毛囊炎亦可輕鬆避免【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

原文：洗頭都會「洗錯」？正確洗髮才不會越洗越油 毛囊炎亦可輕鬆避免

同場加映：【防脫髮】日本節目分析洗頭5大禁忌 最後一項女生常犯？！【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】

+ 4 + 4 + 4

原文：【防脫髮】日本節目分析洗頭5大禁忌 最後一項女生常犯？！