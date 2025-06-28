鋼圈內衣對不少女性來說是造成日常不適的束縛。



一名網友在Dcard上發文抒發心情，表示女友和朋友合租套房，近日發現她在租屋處都不會穿內衣，然而室友們的男友偶爾也會到訪她們的租屋處，因此他希望女友至少在房間以外的空間穿上內衣卻被拒絕，讓原PO忍不住憂心女友被「看光光」。

女友與人合租卻堅持在家「不穿內衣」男網友憂被看光 網意見兩極（01製圖）

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原PO表示自己跟女友剛交往沒多久，她目前跟3個同學合租家庭式的套房，而他一個禮拜大概有3天會去女友家過夜，其他室友們偶爾也會帶男友回家，有時候大家會一起打個麻將消磨時間，也算是熟絡。

然而他發現女友在家都沒穿內衣，在房間不穿還可以理解，但在客廳「走來走去」也都沒有穿，再加上其他室友男友來的時候女友也沒穿，讓他更加焦慮，因此跟女友提出可不可以至少在客廳要穿內衣，卻被對方以「內衣有鋼圈勒著很緊」為由拒絕了。

女友表示在家就是要舒服輕鬆一點，其他人的男友也不會在乎，但原PO覺得畢竟自己不是24小時跟女友待在一起，也讓他越想越煩躁，詢問網友能不能推薦讓女友願意穿的無鋼圈，打算直接買幾件給她穿。

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貼文底下不少網友表示：

「不是勒在你肋骨上，講話都很輕鬆」

「叫你連在家都要戴口罩，你也會不舒服 」

「你把女友的內衣拿來穿看看，你就能理解為什麼一到家就想脫掉了」

「連在屋裡也要穿內衣，會不會太辛苦」

「要多穿一件，不管有沒有鋼圈就是很煩，為了短暫路過客廳還要穿脫，真的滿多此一舉的」



不過也有網友安慰原PO表示能理解：

「我也覺得在別人男友或異性面前沒穿感覺怪怪的」

「都是女生的環境沒穿沒差吧，室友男友來的話確實還是穿一下比較好」

「其實可以理解原PO的想法，想到其他男生可能會看到女友激凸什麼的，真的心裡不舒服，畢竟男人最懂男人在想什麼」

「合租真的要穿內衣啦」



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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】