女子着超緊身瑜伽褲「臀型一覽無遺」再惹兩派論戰：身材好一樣醜
撰文：聯合新聞網
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隨著近幾年健身風氣盛行，路上經常可見不少女生穿著貼身的單車褲、瑜伽褲上街。
對此，就有一名網友在臉書社團分享一張照片，一名女子穿著紫色上衣和紫色瑜伽褲，站在一處路口等紅綠燈，由於打扮太顯眼，貼文掀起兩派網友論戰（點圖了解更多）：
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該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見一名綁馬尾的女子穿著紫色露肩上衣，但往下仔細一看，女子下半身穿著紫色瑜伽褲，整個臀型一覽無遺，讓原PO不禁大呼：「現在今日潮流排行榜上有名的穿著方式！」
文章曝光後，立刻引來熱烈討論，網友紛紛回應「這個身材好，給過」、「身材好才敢這樣穿啊，以為隨便人穿都能看嗎」、「一看就有在運動！很棒的身材啊」、「這屁股很可以穿這樣啊」、「有身材才撐得起來阿！不然呢」、「好紫，身材很好，這樣穿可接受」。
不過也有網友認為，「不批評身材，說真的穿這樣很難看」、「這樣穿真的很醜」、「是我跟不上潮流嗎？真心覺得不好看」、「這種褲子的美，我真的get不到 」、「對不起，好像茄子」、「常常看到女生這樣穿，雖說穿衣自由，但真的很醜很難看，就算身材好也一樣」。
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