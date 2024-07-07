不科學身材「無罩散步教主」激凸逛大阪　竟2度遭當街非禮揉胸？

撰文：聯合新聞網
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日本寫真網美Macca（まっか）以不穿內衣上街的「無罩散步」（ノーブラ散歩／乳首散步）為人所知。

繼去年在台灣餐廳公然掀開上衣引起話題後，有著號稱純天然H奶的Macca，日前又上傳了一支在大阪「無罩散步」的影片，沒想到卻當街被「鹹豬手」2度襲胸。

日本寫真網美Macca（まっか）以不穿內衣上街的「無罩散步」（ノーブラ散歩／乳首散步）為人所知，日前上傳了一支在大阪「無罩散步」的影片，沒想到卻當街被「鹹豬手」2度襲胸。（YouTube@まっかの日常macca）
日本寫真網美Macca（まっか）以不穿內衣上街的「無罩散步」（ノーブラ散歩／乳首散步）為人所知，日前上傳了一支在大阪「無罩散步」的影片，沒想到卻當街被「鹹豬手」2度襲胸。（YouTube@まっかの日常macca）

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事後雖澄清是女性友人的玩笑，該支影片仍獲高度關注，意外突破同溫層，點閱率迅速飆至187萬觀看人次，成為她近半年表現最佳影片之一，而Macca近日也為此特別開了慶功宴祝賀。

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Macca在5月下旬發布一支在大阪遊玩的影片，只見她一貫地以「不穿胸罩」狀態現身大街，咖啡色薄上衣讓她的渾圓胸型顯露無遺，雙峰隨著步伐晃動，胸前激凸的畫面更吸引許多目光。

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不少路人好奇回頭多看兩眼，還有男性指著Macca訝異詢問：「不穿胸罩？No Bra？」民眾反應也惹得Macca一行人笑聲連連。

不過，影片進行到尾聲時卻出現插曲，趁Macca不注意竟出現一隻「鹹豬手」連2次搓揉她的左胸，背景還能聽到有人詢問：「妳的胸罩怎麼了？」讓Macca嚇得花容失色。

直到轉頭看見是同行女友人嬉鬧，這才跟著笑出聲。

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這段襲胸小插曲意外成為網友關注焦點，點閱率高達187萬人次，是Macca半年來流量表現最佳的影片之一。

為此，Macca本月3日也特別在社群平台「X」上發文，稱自己吃了壽司來慶祝該支影片突破百萬瀏覽量。

影片上傳沒多久，短短不到2分鐘的「無罩散步」影片，旋即在社群媒體上引發高度討論，網友評價兩極，有人批評：

「這不是性騷擾或公然猥褻嗎？」
「身為一個日本人，我感到有點尷尬」

但也有人表示支持：

「我希望這種文化能夠傳播到整個日本」
「做一些與別人不同的事情需要勇氣，這是一件美好的事情」
「美國、俄羅斯女人（No Bra）很正常，不懂日本有什麼好奇怪？」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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