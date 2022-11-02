台列車再現「極限露出美女」 網民已唔信：下集是否IG真面目曝光
撰文：聯合新聞網
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搭高鐵竟然撞見養眼的一幕！
日前有網友在臉書社團分享一張照片，一名穿著無袖背心的長髮正妹坐在高鐵車廂內，由於衣服手袖挖洞太大，超兇上圍呼之欲出，讓網友們看了大噴鼻血，忍不住直呼：「可以為了她坐過站！」
但更多網民認定係擺拍博爆紅 之後仲真係有「內行人」分享IG（點擊照睇相）：
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該名網友在臉書社團「爆廢公社二館」PO出一張照片，只見一名長髮正妹戴著帽子，穿著白色無袖背心、配上超短熱褲，但仔細一看，正妹竟然「側乳外露」，讓原PO大呼「看到這隻羊我還是刪game好了……這關我真的破不了」、「破不了關下不了高鐵」。
照片曝光後，立刻掀起大批網友暴動，紛紛留言「我搭高鐵就遇不到這種好事」、「沒坐高鐵太可惜了」、「我可以為了她坐過站補票」、「很容易坐過站」、「這是我常搭高鐵的原因」、「這個好想搭訕」。
不過也有網友認為一切都是套路，「套好的吧，誰敢這樣穿出門」、「要爆紅了嗎？套路？」、「SOP下一步，認識的人神出IG」、「這拍照角度，根本認識的人拍的吧」、「這個胸好不科學」。
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