富商服偉哥馬上風猝死！小三帶子女驗DNA　遭原配怒告1原因秒認罪

死前欠下風流債，可能在死後掀起爭產風波！台灣1名富商疑服食俗稱「偉哥」的威而鋼與外遇對象性交時，突因心肌梗塞猝死。小三得知死訊後，立即替2名私生子女進行DNA親子鑑定及向法院申請證明。此時原配才發現丈夫出軌，而且小三欲借私生子女爭產，憤而怒告小三侵害配偶權，提出索償200萬新台幣（約50萬港元）。法院審理後，小三承認與富商有7年不倫關係，且育有1子1女，法官終判小三須賠償50萬台幣（約12萬港元），全案仍可上訴。

台灣高雄1名富商與外遇對象性交時，因心肌梗塞猝死，引發家族爭產。（示意圖/GettyImages）

富商性交時心肌梗塞猝死

綜合台媒報道，台灣高雄姓陳富商是當地某實業公司的負責人，與原配於1991年結婚及育有2子。2022年11月26日，原配突然接到醫院通知，指陳男因心肌梗塞死亡。原配認屍時發現丈夫死亡時下半身赤裸，背包內有多顆俗稱「偉哥」的威而鋼壯陽藥。經了解得知陳男服食壯陽藥後，在1名姓張女子家中性交時，突因心肌梗塞昏迷，其後證實死亡。

陳男因心肌梗塞死亡，原配認屍時發現丈夫死亡時下半身赤裸，背包內有多顆俗稱「偉哥」的威而鋼壯陽藥。（示意圖/GettyImages）

小三張女3個月後替2名私生子女進行DNA親子鑑定和提出訴訟後，原配才得悉陳男已外遇7年多，怒告侵害配偶權。（示意圖/GettyImages）

小三替私生子女做DNA鑑定確認親子關係

張女得知陳男死訊，約3個月後替2名私生子女進行DNA親子鑑定和提出訴訟，獲得法院確認孩子與陳男的親子關係。她又向法院承認與陳男2014起開始交往，對方自2017年起每天都會到她住所留宿，直至凌晨才離開。

原配怒告小三侵害配偶權

原配收到小三的起訴狀及親子鑑定報告後，才得悉丈夫已有外遇7年多，且育有1子1女，如今更想爭奪遺產，遂怒告小三張女侵害配偶權，索償200萬台幣精神慰撫金。

案件審理時，小三坦認指控，法官認為小三張女行為對原配婚姻破壞程度極大，但考慮到雙方財務狀況，原配繼承了亡夫經營的公司，經濟能力較佳，而張女只經營網店，判張女須賠原配50萬元，可上訴。

（綜合）