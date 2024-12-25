恐怖2死槍擊案│食客1原因狂開槍　父母護子女慘死　槍手身份曝光

泰國發生恐怖槍擊案，造成2死3傷。宋卡府1名食客於2024年12月22日晚上到粥店飲酒，其間到店外抽煙，侍應見他遲遲未歸以為已離去，便收拾碗筷執枱。食客拆返店內見已收枱便大怒，最終疑因被老闆拒絕招待，揚言殺死店內所有人後真的拔槍亂射。當時店內有一家四口正用餐，該對父母為保護子女而以肉身擋子彈，父親頭部中槍當場死亡，母親亦身中多槍送院後不治。



兇手殺人後駕車逃走，之後到警局自首，警方爆出其身份竟是宋卡府安全志願防衛隊隊員，將被控包括謀殺等4項罪名。消息指，疑犯行兇後回家曾想吞槍自盡，但終被妻兒阻止。泰國副總理兼內政部部長阿努霆表示，內政部將免去兇手一切職務，又提醒公務員犯法會加倍嚴懲。



泰國發生恐怖槍擊案，疑犯不滿侍應沒問准便收拾碗筷，拔槍亂殺造成2死3傷。（網上圖片）

不滿侍應收枱 疑犯大怒

泰媒報道，事發現場位於宋卡府合艾市，2024年12月22日晚上約10時，50歲疑犯阿卡拉蓬獨自到粥店喝酒，中途行出店外抽煙，侍應見他遲遲未回來便收拾碗筷。阿卡拉蓬返回時見枱面已被執枱，當場勃然大怒，吵鬧一輪拿出手槍指向執枱的侍應，嚇到對方逃出店外，他隨後結帳離開。

疑犯返回店內發現被收走碗筷，拔槍指向收枱侍應，對方馬上跑走。（Thai PBS新聞截圖）

再光顧被拒 拔槍亂射

5分鐘後，阿卡拉蓬返回粥店，女侍應及老闆娘不停向他道歉，但拒讓他再入內光顧。阿卡拉蓬頓時情緒失控，揚言要殺死店內所有人，再度拿出手槍指嚇店內食客，結果真的朝3名食客開槍亂射，其他人嚇到四散。

當時店內有父母與2名子女正在用餐，阿卡拉蓬在2名孩子面前開槍，打向孩子父親的頭部，再朝其妻開槍，之後駕車逃離現場。當地傳媒指，中槍的父親是為保護家人才頭部中彈，而遭槍殺的母親，則為保護6歲幼女以身擋子彈而遇害。混亂中6歲女兒頭部着地受傷，幸性命無礙，其12歲哥哥也逃過一劫。

疑犯阿卡拉蓬事後到警局自首。（網上圖片）

父母為子女擋槍雙雙斃命

警方表示，事件造成2死3傷，被槍殺的48歲食客西迪蓬和45歲奧拉春是夫妻，警方及救援人員到場時，西迪蓬因頭部中槍當場死亡，而奧拉春全身包括頭部多處中槍，送院後因傷勢過重不治，另外46歲老闆娘包瓦娜頭部中彈、42歲食客蘇裡亞右臂中彈，6歲女童亦頭部受傷。

疑犯在午夜前到警局自首，消息指，他回家後一度想吞槍自盡，但被妻兒勸服自首，當地警局副局長及調查部門通宵盤問。

大批警員事後封鎖案發粥店調查。（網上圖片）

疑犯為志願防衛隊員

警方初步調查發現，西提蓬當時帶妻兒到附近參加朋加葬禮，之後經過粥店用餐。槍手阿卡拉蓬是泰國宋卡府志願防衛隊員（VDC），組織隸屬泰國內政部，為半政府特殊組織，是維治地方治安力量，主要職責是防止南部邊境地區騷亂，他將面對包括謀殺、謀殺未遂、在城市或社區使用爆炸性彈藥射擊、無許可攜帶槍枝進入城市、村莊或公共場所等4項控罪。警方事後再扣查12項物品，包括案中使用的9毫米手槍、8發子彈、衣物和案發時駕駛的汽車。

泰國副總理兼內政部部長阿努霆對事件感震驚及難過，表示內政部將免去兇手一切職務，會追究其法律責任，又提醒公務員若犯罪會加倍嚴懲。他指自己和志願防衛隊關係密切，但如隊員像暴徒一樣會從嚴處理，隊員也只有在執勤時可攜帶槍枝。

（綜合）