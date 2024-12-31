港鐵大叔打橫瞓！1人獨霸5個位瞓覺　懶理乘客無位坐　網民轟自私

港鐵座椅當床瞓？近日有市民乘坐港鐵時，見到1名大叔霸佔整排5人座位「打橫瞓」，而最令人氣憤的是，當時車廂不少乘客沒座位，而且有很多人就站在大叔身邊。不過，大叔非但沒有讓出座位，反而用帽子蓋着臉，伸直雙腿平躺在椅上睡覺。



網民看完照片都鬧爆大叔「自私」，「地鐵係俾人坐唔係躺，仲要霸晒人哋啲位」、「仲要咁多人企緊」，亦有人反問「佢俾咗5個人嘅車費？」。



有市民乘坐港鐵時，見到1名大叔霸佔整排5人座位「打橫瞓」。（Threads）

大叔車廂內霸位打橫睡覺

近日有不同市民不約而同在社交平台Threads上傳照片，表示乘搭港鐵時見到1名大叔橫躺在港鐵座椅上。

從樓主上載的照片可見，在港鐵「打橫瞓」的大叔相信是同一人。該名大叔頭髮很短，戴着白色鴨舌帽，身色黑色抓毛厚外套及黑色長褲，腳上是一對白色波街。其中1張照片見到該大叔打橫坐在位上，背靠玻璃閉眼睡覺，而他的腳1隻伸直、1隻屈曲放在座椅上，連霸數個座位，據悉當時有1名男子勉強坐在大叔鞋底末端的餘下空間。

另外2張照片則從不同角度拍攝，可見大叔用帽子遮臉，完全躺平霸佔了整排5人座位，雙腳交叠，仿如在家中梳化睡覺般自在。

車廂站滿乘客

值得注意的是，這些照片的玻璃倒影中，可見時車廂內有不少乘客，大叔對面那排座位已坐滿乘客，而大叔身旁也站了不少乘客，惟他完全無意讓出座位；不過，不能得知有沒有乘客曾開聲要求坐下。

玻璃倒影可見有不少乘客站在大叔身旁，惟大叔沒有讓出座位。（Threads）

大叔用帽子遮臉，霸佔了整排座位，平躺在座椅上。（Threads）

網民：可叫醒大叔或叫職員處理

帖文引起網民熱議，不少人直斥該大叔「自私」，「地鐵係俾人坐唔係躺，仲要霸晒人哋啲位」、「太没有素質了」、「仲要咁多人企緊」，亦有人反問「佢俾咗5個人嘅車費？」。有網民就認為遇到類似情況應當場制止，「有冇叫醒佢或者叫職員處理，在這裡post（發帖）是沒有用的！」、「直接坐落去啦」。

（Threads）