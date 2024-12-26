灣仔現請食飯黨！2女孭名牌袋請求路人贈食物　見街坊咁做即敗走

本港各區不時出現「請食飯黨」，市民要小心提防！有灣仔街坊日前遇到2名化濃妝、揹着名牌手袋的女子，要求增予食物，由於2人身型相當健壯，加上打扮光鮮，不像是有經濟困難而「無錢開飯」之人，事主認為她們是騙徒，隨即拿出手機拍攝對方。2女見狀嚇到馬上離去，樓主其後公開對方樣貌，提醒附近街坊小心。



有網民認出2名女子疑似是「呃飯食」慣犯，「佢哋昨天去了屯門站」、「好似最近喺筲箕灣區出現」，並批評她們的騙人行為，「有手有腳唔去做嘢」、「個款還有錢過我」、「叫佢拎個袋去米蘭站換錢，着到成身（名牌）logo問人拎錢，躝開啦」。



有灣仔街坊遇到2名化濃妝、打扮光鮮、揹着名牌手袋的女子要求贈予食物。（FB「灣仔群組 (Wan Chai Group)」圖片）

灣仔街頭疑遇到請食飯黨

有灣仔街坊於facebook群組「灣仔群組 (Wan Chai Group)」上傳多張照片，表示「2位專才叫我買嘢俾佢哋食，我攞手機影相即刻轉頭走」。從相片中可見，2位濃妝女子打扮光鮮，其中1人揹着LV（Louis Vuitton，路易·威登）名牌袋；另1人則穿着名牌Burberry的黑色外套，加上2人身型相當健康，外表看來不像「無錢開飯」需要他人扶助。樓主遂上載照片，提醒附近街坊小心。

2女分別揹着LV名牌袋，以及穿着Burberry名牌外套，衣着相當光鮮，不似是「沒錢開飯」的窮人。（FB「灣仔群組 (Wan Chai Group)」圖片）

網民指2女疑是「呃飯食」慣犯

帖文其後被轉載到其他facebook專頁，掀起網民熱烈討論。有人認出圖中2名女子疑似「呃飯食」慣犯，「又返來了，上年喺新蒲崗常常岀現」、「佢哋昨天去了屯門站」、「好似最近喺筲箕灣區出現」。不少人批評她們的騙人行為，「有手有腳唔去做嘢」、「都唔知呢啲大媽憑咩叫人畀錢佢，或叫人買飯畀佢哋食，面皮真係厚X過地球直徑」、「『專』騙錢『財』」、「下次你話帶佢哋去食buffet，擺低佢哋之後就走囉」。

網民看過2人打扮後直指是騙案，並笑稱「個款還有錢過我」。（FB「灣仔群組 (Wan Chai Group)」圖片）

網民笑：個款還有錢過我

有人認為2女打扮明顯是騙徒，毋須理會，「個款還有錢過我」、「叫佢拎個袋去米蘭站換錢，着到成身logo問人拎錢，躝開啦」、「宜家啲乞衣好唔Pro，好心着返制服開工啦，身光頸靚仲要孭手袋，專業啲得唔得」、「叫佢開個支付寳出嚟，睇下餘額有幾錢先啦」，又揶揄「肥屍大隻」、「餓到脹晒」。

有留言就好奇「成日都有人講話搵人買嘢食，其實係咩手法？」，有網民認為「買嘢食」只是煙幕，「呢啲通常你買咗俾佢食，佢就話啲嘢有毒食壞佢個肚，叫你賠醫藥費」、「其實係想問你借錢，用買嘢食來做借口，呢種已經係10年前嘅手段」、「肯定係有人俾過先keep住有呢啲」。

（facebook）