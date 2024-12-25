聖誕悲劇！無訂枱遭女友罵　港男：為何要男仔訂？　投票結果係咁

為何聖誕節要男生準備節目是「年經PO」！有港男發帖大呻被女友責罵，批評他未有早早預約聖誕大餐，「間餐廳明明係佢想食，點解一定係我book（預約）」，事前更從未提醒，發起投票讓網民評理。有網民認為「冇話一定」，要看男女朋友平日相處方式，然而不少網民覺得這是「慣例」，「聖誕節男友book男友畀錢唔係好正常咩？咁計較」、「default係男友book吧」，結果有表達立場的網民39%都認為「邊個想食咪邊個book」。



港男未有為聖誕節預訂餐廳被女友責罵，他不滿為何一定要男方準備，圖為平安夜西九文化區舉行的「冬日維港水上煙火」狀況。（夏家朗攝）

39%網民認為「邊個想食咪邊個book」

樓主在Dard討論區發帖，質疑「聖誕食飯點解一定要男仔book？」，指日前被女友責罵未有提早預約好聖誕大餐，「但間餐廳明明係佢想食，點解一定係我book」，女友事前也未有提醒。他發起投票，有逾1100人參與，當中21%認為「男仔要識做book枱」、39%「邊個想食咪邊個book」、40%「睇答案！」，即有表達立場的人，大多認為由想食某餐廳的人自行預約。

港男不滿為何聖誕節要由男方預約餐廳。（示意圖／Getty Images）

男網民：鬧返佢點解唔早啲book位

帖文也吸引不少留言，當中男女網民意見頗為不同，男網民認為女生想吃應自行預約，「你女朋友係健全人士有眼耳口鼻智商正常嘅話，book位佢應該都有呢個能力做到，一係就有公主病，一係就已經暗示咗想俾你表現下但你get唔到」、「我同女朋友講話屋企煮」、「鬧返佢點解唔早啲book位」、「我諗住搵餐廳book時候，我女朋友同我講佢book咗，仲plan埋嗰日節目」。

女網民：default係男友book吧

不少女網民則覺得無論大家取態如何，預約一步也應由男方處理，「default係男友book吧，咁都要教咩，重要人提…點做男朋友」、「一早傾定，不過男朋友book，不過我諗聖誕節就算對方唔提都應該自己醒水？唔係話會俾人鬧定點，但你唔驚冇飯食？聖誕節好多餐廳都full，唔book唔會有得食」、「聖誕節男友卜男友比錢唔係好正常咩？咁計較」、「我自己嘅話如果係網上book我就會自己book，要打電話嘅就出聲叫男朋友幫手，我個人比較i唔想同陌生人講電話」。

有網民留言：「好彩我冇呢個煩惱。」（示意圖／資料圖片）

也有網民認為應視乎情侶間默契，「如果你哋係各自book個type，就各自book，如果係男方習慣book，就男朋友book係預設動作」、「冇話一定，但如果係我聖誕節更加會提前準備」。部份相信是單身的網民則表示「好彩我冇呢個煩惱，嗚嗚嗚」。

（Dard）