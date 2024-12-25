港鐵後生仔逃票斷正不合作！職員1招KO絕了　結局獲激讚：做得好

乘搭港鐵必須支付正確車資，逃票將會被罰款1,000元！本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵旺角站職員查票時，有1名年輕男乘客逃票「斷正」，需要召喚警察到場協助處理。港鐵回覆《香港01》表示，當時有1名乘客涉及不恰當使用小童八達通，處理時由於該乘客不合作，職員於是要求警員到場協助，其後向該乘客發出徵收附加費通知書。



影片引來網民熱議，大讚職員「做得好」，斥責逃票行為離譜，「跑走失敗」、「偷用小童飛就係抵捉」。



本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵旺角站職員查票時，有年輕男乘客逃票「斷正」，需要召喚警察到場處理。（影片截圖）

後生仔用小童八達通斷正

「逃票」需繳交罰款。本港Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」12月23日（星期一）流傳1段影片，指港鐵旺角站職員查票時，發現有乘客逃票，並召喚警察到場處理。

影片長5秒，見到旺角站當時人來人往，而1名年輕男生與警察站在售票機後方角落處，出口位置則站有2名港鐵職員。

1名年輕男生與警察站在售票機後方角落處，出口位置則站有2名港鐵職員。（影片截圖）

1名年輕男生與警察站在售票機後方角落處，出口位置則站有2名港鐵職員。（影片截圖）

後生仔逃票不合作 警員到場處理

港鐵回覆《香港01》表示，事發12月20日下午，港鐵顧客服務及收益保護組人員於旺角站執勤，1名乘客涉及不恰當使用小童八達通，在處理時由於該乘客不合作，職員於是要求警員到場協助，其後向該乘客發出徵收附加費通知書。

港鐵指出，為保障已付正確車費乘客利益，港鐵職員不時於港鐵範圍內進行查票工作，確保乘客使用正確車票乘車，呼籲乘客必須繳付正確車資，遇到職員查票時應配合檢查。

網民讚港鐵職員做得好：逃票抵捉

事件引來網民熱議，大讚職員「做得好」，又斥責逃票行為離譜，「跑走失敗」、「偷用小童飛就係抵捉」。

根據港鐵網頁，若發現乘客未有繳付正確車資或未持有有效車票乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士，港鐵人員會根據《香港鐵路附例》或《香港鐵路（西北鐵路）附例》，向違例乘客徵收附加費1,000元。（資料圖片）

港鐵逃票罰款1,000元

根據港鐵網頁，若發現乘客未有繳付正確車資或未持有有效車票乘搭重鐵、輕鐵或港鐵巴士（包括違規使用2元乘車優惠及其他形式的逃票行為），港鐵人員會根據《香港鐵路附例》或《香港鐵路（西北鐵路）附例》，向違例乘客徵收附加費1,000元；若乘客拒絕繳交附加費或有重複逃票等情況，公司會向相關人士提出檢控或轉交相關政府部門跟進。