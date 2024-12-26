聖誕節6招開運方法！命理師話要咁做　約親友、食大餐愈食愈旺

今日（25日）是聖誕佳節，不少人或已準備好節目好好慶祝！而台灣有命理師就介紹6招「聖誕開運」方法，透過聖誕裝飾、穿搭及食補等方式，吸引好運，以冀來年順利旺上加旺！



台灣命理師楊登嵙分享了6招聖誕開運秘訣，以帶來好運氣。（資料圖片）

綜合台灣媒體報道，當地命理師楊登嵙指出，雖然聖誕節是西方節慶日子，但華人亦可以利用傳統民族智慧，透過聖誕擺設、燈光佈置、服飾穿搭來「開運」。他分享了6招聖誕開運秘訣，以帶來好運氣。

輕鬆6招聖誕開運

1.燈光開運

由於冷色調代表冷漠、無情，在風水上不利於人際關係，容易阻礙運勢發展，因此建議選用暖色系的燈光裝飾聖誕樹及聖誕花環，例如紅色、粉紅色、紫色、紫紅及橙紅色等，盡量避免全部使用白色、藍色等冷色系。此外，燈飾可用閃爍模式，令氣氛更添溫馨活力。

命理師楊登嵙建議選用暖色系的燈光裝飾聖誕樹及聖誕花環。（GettyImages）

2.飾品開運

楊登嵙指，2024年為甲辰木龍年，而猴鼠龍為三合、龍雞則為六合，故可在聖誕樹上搭配「猴、鼠、雞」生肖飾品，配上燈飾、彩花、玩具、星星等，寓意喜氣與豐收。另外，還可將聖誕樹放在玄關處，更能聚集好運氣。

3.穿搭開運

天氣寒冷，五行喜火調候，而火的代表顏色為紅色、粉紅色、紫紅、橙紅色等暖色系，服飾上可選用上述鮮艷亮麗的顏色，並挑選質地柔軟的衣物，改善心情，心境開朗自然運勢好轉。

聖誕節不宜獨處，應該邀請親朋好友到家中坐坐。（GettyImages）

4.聚會開運

聖誕節要適當聚集人氣，宜邀請親朋好友到家中閒聊，不建議獨處。藉着節日與人相聚，排解壓力的同時又能溫暖心靈，還可增添人氣，有助於運氣提升。

5.送禮開運

在聖誕節當日贈送禮物與平日送禮有差別，因為節日禮物不但能增進感情，更能創造善緣，有送才有得。因此，可以在節日當天將精心挑選的禮物送給親友，改善人緣同時為自己帶來好運氣。

贈送聖誕禮物給親友可以增進感情，更能創造善緣。（GettyImages）

6.聖誕餐開運

聖誕節處於寒冷的冬季，適合進行食補以補充元氣、抵禦嚴寒，不過也要留意勿過量進補。食物上可適量食用牛、羊肉等高熱量食物，惟需留意要同時多吃新鮮蔬菜，攝取富含維生素及易於消化的食物，及少食生冷食物。透過食補可令人元氣充足，精神爽利，好運氣亦會隨之而來。

（綜合）