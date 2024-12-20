冬至前要還太歲！2024龍年犯太歲4生肖注意　做錯隨時招霉運

【龍年／2024年／犯太歲／拜太歲／冬至／還太歲】2024龍年犯太歲者，包括屬龍、狗、兔及牛之人。如果曾在年初拜太歲的話，宜在農曆新年前，選定還神吉日還太歲，後再按需要攝太歲祈求太歲君庇佑。不然會有招霉運，甚至持續多一年運滯的可能。



👇👇👇按圖看還太歲注意事項👇👇👇

想來年運程順暢，犯太歲之人不妨到廟寺攝太歲，祈求太歲保佑。（資料圖片）

2025年將至，送龍迎蛇之際，不妨提早了解來年的12生肖運程，看看有否需要為化解犯太歲，而蛇年犯太歲的生肖包括屬蛇、猴、豬及虎之人，可及早作出準備 。



而在2024龍年犯太歲的生肖，包括屬龍、狗、兔及牛之人，則宜在農曆年來臨前，選定吉日還太歲，否則有可能影響新一年的運勢。



龍年犯太歲者，流年運程隨時受損。（《犀利人妻》劇照）

什麼是犯太歲？

每人出生的年份是「屬相年」，與本命年屬相相同就叫「犯太歲」，意即一個人本命年生肖與流年太歲相同，例如2024年是龍年，龍是本命年，故屬龍的人就是「犯太歲」。傳統相信，「犯太歲」的生肖者運氣一般會不順利。

傳統認為太歲是時運的一種，代表變動與衝擊，更有影響情緒起伏的說法。信眾一般有3招化解之法。

👇👇👇按圖看3大化解犯太歲之法👇👇👇

