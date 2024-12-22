2025年生肖星座運程　屬虎這些月份容易撞車　屬猴點太歲燈保財

新的一年總讓人充滿期待，也伴隨些許忐忑，有人相信自己的命運由自己掌握，也有人透過翻開星盤、生肖運勢，找尋一點生活方向，台灣塔羅牌老師艾菲爾與民俗專家江柏樂分別帶來星座與生肖的專業解讀，跟著《網路溫度計DailyView》一起來看看新年裡的關鍵指引！



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2025年擁抱無債生活！4星座幸福逆轉

如果你覺得過去的日子像背著沉重的行囊，那麼2025年可能是你的翻身年！台灣塔羅牌老師艾菲爾指出，天秤、水瓶、雙魚和巨蟹座有望在新的一年裡釋放壓力，擺脫各種「債務」，無論是金錢、人情、健康，還是感情上的壓力，都有機會徹底化解，讓人生輕裝上路。想更精準了解自己的運勢，記得同時參考太陽與上升星座，找到屬於你的那份幸福與自由！



No.1／天秤座

金錢債塗銷、厚積財富

2025年，天秤座終於迎來財務壓力全面釋放的一刻，過去那些精打細算的日子，堅持執行的理財計劃，現在開始回報你長久的努力。天秤座一向理性面對債務，懂得不逃避問題，無論是分期還款的細緻安排，還是調整支出的謹慎態度，這些都讓你在新的一年裡走得更輕鬆、更穩健。



更令人期待的是，2025年可能帶來意外之財，例如投資回報、獎金，幫助你不僅清償過去的負擔，還能積累更多的財富；這一年，天秤座的金錢掌控力將大幅提升，從被動轉為主動掌控，真正體會「財富自由」的輕盈與自在。

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No.2／水瓶座

人情債不欠、瀟灑自在

水瓶座終於迎來解脫人情壓力的時刻！長久以來，你對人際關係的真誠，讓自己成為可靠的存在，但也因此承擔過多他人的期待與情緒負擔；新的一年，你將學會劃定界限、清楚表達立場，不再因害怕傷害他人感受而過度付出，這樣的改變，讓水瓶座逐漸擺脫無形壓力，瀟灑面對關係，重新找回內心的平衡。



更值得期待的是，2025年或許會出現助你「清帳」的貴人，幫助化解誤會、釐清責任，讓你在人際互動中更加輕鬆自如，迎接屬於自己的自在生活。

No.3／雙魚座

健康債兩清、元神光彩

對雙魚座來說，這是身心重生的關鍵時刻，過去你可能因為忙碌的生活忽略了自我照顧，讓健康問題悄悄累積。



新的一年，你開始意識到身體的重要性，積極調整作息、改善飲食，甚至開始健身或冥想，這些改變不僅讓你的健康逐步恢復，許多困擾多時的健康問題也得以解決；更重要的是，身體的復甦帶來精神上的煥然一新，讓雙魚座整體狀態更加明亮、自信，氣場全面提升。

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No.4／巨蟹座

感情債釋放、心靈平和

新的一年，巨蟹座將徹底釋放過去情感帶來的壓力，重情重義的你，過去或許背負了太多未解的心結或未了的心願，讓心靈無法完全輕鬆。



這一年，你開始學會放下，重新審視自己的內心需求，透過坦誠的對話、自我療癒，甚至尋求專業協助，巨蟹座終於從情感的陰影中走出來；這種改變不僅讓你解脫，還幫助你重新拾回對愛的信任，會以更溫暖、更有力量的姿態面對未來的每一天。

2025蛇年是意外血光之年！屬蛇、豬、虎、猴小心這些地雷

新的一年，生肖犯太歲總讓人心裡七上八下，擔心衝突、變數接踵而來，俗話說：「太歲當頭坐，無喜必有禍；太歲出現來，無病恐破財。」台灣命理專家江柏樂示警，蛇年是意外血光之年，呼籲大家搭乘飛機、船等大型運輸工具，要特別留意人身安全。今年屬蛇、豬、虎、猴的人，或許會遇到些波折，不過只要找時間到廟裡攝太歲，懂得轉念、找對方法，反而能化危機為契機，迎來全新的突破。



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值太歲／蛇

2025年要特別當心錢財流失和人際是非。民俗專家江柏樂提醒，今年的你可能面臨投資風險或無謂的財務損失；禍從口出的危機不可忽視，過多的話語可能引來不必要的麻煩，農曆4月和10月尤其需要提高警覺。



想要化解這些不安，建議為自己點太歲燈、光明燈或招財燈，為運勢加持，讓元辰更加光亮。

沖太歲／豬

今年是沖太歲，生活中難免會遇到波折，特別是投資和財務方面要格外謹慎，建議避免冒險投資或追求不義之財，這些可能引發意外損失甚至更大的災禍；工作上也需量力而行，過度勞累不僅可能影響健康，還可能讓你事倍功半，效果不如預期。



2025年還要特別當心犯小人，處理人際關係時保持低調與謹慎，減少不必要的摩擦。新的一年建議點太歲燈、光明燈或健康燈，為自己增加正能量，化解不順。

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破太歲／虎

2025年要特別留意財務管理，賺得多不等於能花得多，過度開銷可能讓你在意外開支時手足無措；投資方面，成敗比例偏向失敗，多做評估，避免衝動決策造成損失；這一年可能面臨「車關」，特別是農曆4月與10月，開車時務必保持清醒，不要因疲勞駕駛而引發事故，否則恐怕得破財消災。



感情方面也需提高警覺，小心桃花劫帶來不必要的麻煩，過多的曖昧或不穩定的情感，可能讓你破財又傷身，建議點太歲燈、健康燈、人緣燈，穩定運勢、化解爛桃花，讓2025年過得平安順遂。

害太歲／猴

2025年可能面臨勞心勞力的挑戰，工作上雖然付出不少努力，但成果未必如預期，升遷的機會可能屬於別人；這一年，更需要關注自己的健康，避免因為過度操勞而讓身體亮紅燈；財務方面則需格外謹慎，容易破財，尤其是賺小錢卻賠大錢的情況，例如，你可能賺了一筆收益後，因為擴大投資反而賠上更多。



建議點太歲燈、健康燈、招財燈，穩定運勢，保護自己的身體與財富，讓2025年能夠安穩度過，減少不必要的損失。

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