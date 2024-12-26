聖誕遊日遺護照！在日港人拾獲特區護照　交機場巴司機再1招尋人

外出旅遊時遺失護照，肯定帶來無限煩惱！近日有在日本的港人在社交平台發帖，表示在機場巴士上拾到1本特區護照，失主是1名姓林港男，相信對方到日本旅遊時，剛抵埗乘搭機場巴士出市區時不小心遺下護照。樓主好心地將該本護照交給司機保管，並熱心地在香港一些旅行群組發帖，希望藉以通知失主去聯絡當地巴士公司取回護照。



入境處資料顯示，如港人外遊時不慎遺失香港特區護照，應向當地警方報告，並索取警察報告副本，之後與中國駐當地使領館聯繫，並要求補領旅行證件。



近日有港男到日本旅遊時，在機場出市區的機場巴士上遺留護照。有同車港人拾獲護照，好心交給司機。（「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」FB圖片）

樓主於12月25日在Facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發帖，表示於1輛由日本高松機場開往市區的巴士上拾獲1本特港護照，相信有港人遊日時意外遺下。從照片可見，該本特區護照被遺留在巴士靠走道的座椅上。

將獲護照交給司機再發帖尋人

樓主在帖文表示，護照失主應是乘坐香港快運航空UO642航線往日本的林姓男乘客，希望透過網絡力量尋找認識失主的人代為通知，「（護照）已經交左畀司機，認識佢嘅可以提佢拎返」。

有網民讚揚樓主好心，亦有網民指失主「太粗心大意啦」、「咁重要都漏得」。另外，有網民就擔心失主旅遊期間及回港時會有麻煩，「佢點樣出入境？好想知」、「跌passport（護照）大鑊過跌電話」、「慘囉，上次聽人講話去日本又係去到機場唔見咗（護照），跟住就唔俾上飛機要滯留喺日本2日去處理啲文件」。

入境處資料顯示，如港人外遊時不慎遺失香港特區護照，應向當地警方報告，並索取警察報告副本，之後與中國駐當地使領館聯繫，並要求補領旅行證件。（資料圖片）

在外地遺失護照該怎辦？

根據入境處網站資料，如港人外遊時不慎遺失香港特區護照或簽證身份書，應盡快向當地警方報告事件，並索取1份警察報告副本，之後可與中國駐當地使領館聯繫，並要求補領旅行證件。或者，失主可致電香港入境事務處協助在外香港居民小組的24小時求助熱線（852）1868以尋求協助，入境事務處職員會就辦理證件相關事宜提供意見及協助。

（Facebook）