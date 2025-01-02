港鐵車廂多空位　乘客一坐關愛座即捱罵　女子曬英文斥「讀屎片」

公共交通工具上的關愛座近年逐漸變成「批鬥座」，部份乘客會批評其他人坐關愛座，或指責對方沒有讓座予有需要人士。最近1名女子在社交平台發文，表示早前乘搭港鐵時，由於大部份乘客在旺角站下車，因此車廂上還有許多空位，此時1名年輕乘客坐在關愛座，不料隨即被1對剛上車的夫婦怒斥，直言「你坐咗senior嘅位，this is for senior」，又罵對方「讀屎片」，讓樓主在文中大嘆「究竟幾時有吉位都唔可以坐關愛座，係邊個畀啲錯誤訊息佢哋得老人家可以坐，點解後生一坐就好似有罪咁？」。



樓主表示事發時港鐵車廂上還有許多空位，1名年輕乘客上車後坐在關愛座，不料隨即被1對夫婦怒斥，其中女子直言「你坐咗senior嘅位，this is for senior」。（示意圖 / 資料圖片）

年輕乘客一坐關愛座即被罵

樓主在社交平台Threads上發文，表示早前乘搭港鐵，當列車駛至旺角站時，由於有許多乘客下車，因此車廂上有不少空位，後來1名年輕乘客上車及坐在關愛座，立即被1對同樣剛上車的老夫婦「指一指」，示意對方往旁邊非關愛座坐，「仲講咗句『你坐咗senior嘅位，this is for senior』」。

樓主續指，本來該名乘客疑似也想坐到旁邊座位，只是一坐到關愛座後就馬上被罵，而罵人的女子也一直罵不停，「話咩個位係畀老人家㗎，又無端端話個個人讀屎片？」。樓主表示，女子看似是有學歷或曾移民外地再回流的港人，「成程得佢自己狂鬧，鬧到本身另一個坐關愛座嘅人都走」。

樓主續指，本來該名乘客疑似也想坐到旁邊座位，只是一坐到關愛座後就馬上被罵，而罵人的女子也一直罵不停。(《愛回家之開心速遞》劇照）

樓主斥不良關愛座風氣

樓主在帖文批評現時有奇怪的關愛座文化，「究竟幾時有吉位都唔可以坐關愛座，係邊個畀啲錯誤訊息佢哋得老人家可以坐，點解後生一坐就好似有罪咁？」，又指不論所坐的位置是否關愛座，看到有需要的人，也應自動讓座，反批「而家搞到成日驚畀人鬧，避開啲關愛座，好似坐咗就係罪人咁」。