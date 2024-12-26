旺角跌八達通！cut卡前1小時內被嘟$XXX　網民睇消費紀錄：小朋友

遺失八達通報失前已被嘟嘟嘟！有網民在失物群組發文，指日前在旺角遺失八達通，結果在他報失前已被人拾獲使用，從其八達通消費紀錄所見，拾獲者在44分鐘內花了229.4元，無奈指沒打算取回，「可以多謝我施捨畀你」、「食埋呢餐飯買完玩具培養下自己（品德）啦」。許多網民看消費紀錄，認為拾獲者可能是小朋友，安慰樓主「當聖誕老人送玩具俾弟弟」，不少人又認為樓主應當報警。



樓主日前在旺角遺失八達通，報失前已被人拾獲並不停使用。（示意圖／資料圖片）

樓主在facebook「香港失物報失及認領群組」發帖，指12月16日晚，他在旺角遺失八達通，結果在他報失前八達通便被人拾獲並使用。

樓主上傳八達通消費紀錄，不少網民認為是被小朋友拾獲。（fb「香港失物報失及認領群組」圖片）

1小時內花近230元

從其八達通APP的交易紀錄所見，當日晚上8時41分在瑞華行消費80元，1分鐘後再消費30元，9時2分在Mastery Toy消費68元，之後乘港鐵車資為7.4元，9時25分再於唐記包點消費44元，44分鐘內花了229.4元。

樓主坦言「唔諗住攞返，但希望呢位執到嘅人可以多謝我施捨畀你」，因為「cut卡」需要幾小時，故這段時間內被拾獲者使用，「已當破財消災」，他自認有不慎之處，「但良好嘅品德都好重要，食埋呢餐飯買完玩具培養下自己啦」。

樓主在旺角遺失八達通，在報前就被人拾獲使用。（示意圖／資料圖片）

網民：一睇個消費就知係小朋友

網民一看拾獲者消費模式，主要買玩具，推測可能是小朋友，「瑞華行都係買玩具」、「一睇個消費就知係小朋友」、「『兇徒』看來經常去MK 買玩具」、「感覺似小朋友」、「年紀大啲嘅，大大力咁嘟，點會重慳住食唐記」。但部分人認為沒直接關係，「扭蛋唔係細路專利」、「發現偷人八達通嘅都係會消費唐記 、大家樂、大快活」，但都安慰樓主「當聖誕老人送玩具俾弟弟」、「請問餘额還有多少？如果不多，就當做善事，心情會好啲」。

網民建議樓主被人盜用八達通應該報警。（示意圖／資料圖片）

不少人建議樓主報警，「如果你本身係剩好多，而佢咁樣消費有哂紀錄嘅話係可以拉到人」、「報警實拉到，佢去啲地方有cam，你咁樣係縱容啲賊下一次犯案」、「需要報警，但期望不大」。樓主回應指，自己3年前曾在餐廳被偷手機，當時餐廳答應提供閉路電視紀錄，但一樣不了了之，故未有報案打算。