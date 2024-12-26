聖誕拆禮物日車禍2死4傷！四口家座駕翻轉　24歲母與2歲子當場亡

聖誕拆禮物日馬來西亞發生恐怖車禍，釀成2死4傷，死者為一對母子。事發於2024年12月26日凌晨5時，馬來西亞西海岸大道有2輛當地國產車相撞，其中1輛被撞至翻轉四輪朝天，車內一家四口被困。



消防人員趕到時，發現涉事2車內的乘客與司機都已被現場民眾移出車外，惟其中1對母子證實當場斃命，其中母親只有24歲、兒子則2歲，車禍中另有4人受傷需送院，警方正調查意外內情。



消防到場時，涉事2車上的乘客及司機都已被民眾抬出車外，惟24歲媽媽和2歲兒子當場死亡。（網上圖片）

馬來西亞傳媒報道，事發於西海岸大道以南212公里，位於曼絨區，霹靂州消拯局於12月26日聖誕拆禮物日清晨5時15分接報，稱現場發生嚴重車禍，立即派出7名消防員趕至救援。消防員證實道路上有2輛私家車相撞，其中1車撞至翻轉，車上載有一家四口，惟24歲媽媽諾法蒂拉和其2歲兒子當場傷重死亡。

道路上有2輛私家車相撞，其中1車撞至翻轉，車上載有一家四口，當中24歲媽媽和2歲兒子當場死亡。（網上圖片）

消防到場時，2架涉事私家車上所有人已被民眾抬出車外，惟其中24歲媽媽和2歲兒子當場死亡。（網上圖片）

民眾將2車傷者抬出車外 母子當場斃命

消防指，2輛涉事私家車分別是國產車寶騰威拉和第二國產車金龍魚，其中寶騰威拉車上2人只受輕傷；惟另一輛金龍魚則被撞至翻轉四輪朝天，車上載有一對巫裔夫婦和2歲及3歲的男孩，14歲媽媽和2歲兒子死亡。

事故中4名傷者全部送院治理，包括27歲的阿末艾查卡利、31歲莫哈末伊峇、24歲莫哈末蘇庫及3歲男童。而2名死者的遺體則交由警方作進一步調查。

（綜合）