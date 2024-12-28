牛頭角現借錢黨？普通話男女1理由想借錢　港男1招擊退兼拍照公審

區區都有借錢黨？而且借錢原因層出不窮！有港男早前在網上發相及發文，指在牛頭角定安街街頭遇到一對男女，女子用普通話向他表示自己是遊客，來香港旅遊，「趕時間去機場，但手機限額…」港男懷疑2人是借錢黨，不等女子說完，便用普通話這樣回應：「打999報警呀，要幫你打嗎？」該對男女聽罷隨即急急離開。樓主拍下男女的相片，向網民呼籲「各位小心騙子」。



帖文引來網民留言，有人指見慣不怪，「太多騙子」、「總有一個喺左近」。



樓主指這對男女見事敗，急急轉身離開。（Facebook圖片）

觀塘街頭男女想借錢

有港男早前在Facebook群組「裁員炒人消息關注組」中發相及發文，「各位自已小心，觀塘定安街（應屬牛頭角區）有騙子」，樓主指他在定安街被2名男女截停，女方用普通話向他表示，「我們無惡意，來香港旅遊，過來這邊走走，趕時間去機場，但手機限額...」。樓主認識到對方想借錢，立即以普通話回應：「打999報警呀，要幫你打嗎？」

樓主在牛頭角定安街被一對男女截停，女方用普通話向他借錢，樓主未待對方說完，即1句將他們嚇退。（Google地圖截圖）

樓主影相公審籲「小心騙子」

樓主又指這對男女見事敗，急急轉身走入定業街，他亦立即影低2人的相片，發帖嘲諷是「行乞一簽多行關注組」，向網民呼籲小心騙子。

帖文引來網民留言，有人認為有人指見慣不怪「太多騙子」、「總有一個喺左近」。