綠置居悲劇｜230呎公屋換440呎綠置居　港男狂呻4大問題：好後悔…

【綠置居2024】「上車」一定好？有港男早前於討論區發文表示，本身一家三口住230呎市區公屋，至去年經綠置居抽到440呎上水屋苑單位，於是支付10萬元首期，準備2025年搬遷。然而「上車」未如想像中的高興，他開始感到後悔，並列出4個問題大呻「我只係諗將來嘅日子就已經好攰」，遂求問其他網民意見。

帖文引來網民熱議，有人勸樓主「慢慢適應啦」、「大換細就話，你而家細換大唔覺有問題」。也有網民建議樓主「撻訂」免泥足深陷，「撻訂輸10萬，夾硬供個影響人生嘅決定輸一世」、「反正有綠表在手，遲啲再抽過／買市區公居屋仲好」。



有關帖文於今年初曾在網上瘋傳，近日有網民聲稱後悔公屋轉換綠置居，帖文再度被翻出瘋傳。



有港男從230呎市區公屋轉到440呎上水綠置居，但開始感到後悔。（資料圖片）

購入上水屋苑440呎單位

該港男於連登討論區以「230呎公屋換上水440呎綠置居，但我開始後悔」為題發文，指他本身一家三口住在「紅色線（港鐵荃灣綫）」230呎公屋，惟由於該單位無房，「基本上無私人空間」，故在「空間壓迫」狀態下，他前年開始抽綠置居，最終抽到上水屋苑440呎單位，「當時屋企人都開心，話晒空間大咗一倍，而且有親戚喺上水附近住，兩老約親戚飲茶就更方便」。

買綠置居盡九成五按揭

樓主表示，該單位月供1萬元，供款期25年，雖然父親已退休，母親做飲食業，但他今年20多歲月入逾2萬元，「窮X屋企都暫時勉強供到唔成問題」，於是借盡九成五按揭，去年支付約10萬元首期，準備2025年搬到新屋。

然而，樓主思前想後，列出搬到上水綠置居單位的4大問題，直言開始感到後悔。

樓主思前想後，列出搬到上水綠置居單位4大問題，直言開始感到後悔。（《男人唔可以窮》劇照）

1）交通問題



從市區公屋搬到上水綠置居，交通是一大考慮，樓主亦直言，「上水養老就好，但對我呢一個後生嚟講就麻煩。反之本身間公屋MTR（港鐵）1分鐘就到，方便出入」。

2）拍拖結婚問題



樓主表示，供樓後難以負擔拍拖使費，「萬一我搵到另一半開始拍拖開始結婚開始想生小朋友，先唔講另一半肯唔肯搬入嚟一齊住，只係拍拖去旅行嘅錢我都使唔到，我仲可以點過自己人生？反之嘅係，點解唔等搵到另一半嘅時候，再同對方一齊租一齊供去過二人世界，得閒返兩老公屋飲湯？」。

3）供樓壓力



樓主說，母親年紀漸大，「最多做多幾年飲食就退休」，屆時他要1人負擔供樓，難以擁有自己人生，「嚟緊我仲想讀返個master（碩士），起碼再使多30萬同兩年時間，如果我搬去上水，我都已經一半錢洗咗落緊上一代，我仲點有時間同金錢去組織自己家庭，擁有自己嘅人生？」。

樓主說，母親年紀漸大，「最多做多幾年飲食就退休」，屆時他要1人負擔供樓，難以擁有自己人生。（《香港愛情故事》劇照）

4）生活改變



樓主表示，他本身在「紅色線（港鐵荃灣綫）」長大，朋友、工作、所有生活圈子都在市區，「得閒落油尖旺食下魚蛋，再唔係就走葵荃工廈同朋友夾band」，自責「由頭到尾其實想搬嘅只係我，兩老喺屋企都係瞓張床坐梳化睇抖音玩candy crush（手機遊戲），本身窮X家庭就冇咩追求，咁點解唔叫兩老留喺間公屋，我自己搬出去？」。

樓主最後感嘆，「而家就話畀咗個首期，但我只係諗將來嘅日子就已經好攰」，遂求問其他網民意見。

不少網民建議樓主「撻訂」避免泥足深陷。（資料圖片）

網民籲：慢慢適應啦

帖文引來網民熱議，「慢慢適應啦」、「父母咁多年有冇積蓄先，關係好咪同佢哋傾下囉」、「你話大換細就話，你而家細換大唔覺有問題」、「所以當初點解唔繼續住公屋，一買樓變相你要供層樓畀返上一代住，供30年，咁你自己就無可能喺呢30年再有自己地方住」。

也有不少網民建議樓主「撻訂」避免泥足深陷，「而家撻訂仲嚟得切？」、「反正有綠表在手，遲啲再抽過／買市區公居屋仲好，始終交通時間都係好大考慮」、「撻訂輸10萬，夾硬供個影響人生嘅決定輸一世」、「我係你撻咗訂就算，當炒股票蝕咗好過」。

勸樓主勿衝動「撻訂」

不過亦有網民認為樓主勿衝動「撻訂」，「後生細仔忍下啦，北部都會區優勢之後上水樓一定gogogo，到時（樓價）升咗幾倍你唔好喊」。