內地客遊迪士尼！見小鎮大街火車問：經羅湖嗎？　員工爆真實情況

迪士尼有火車可直達羅湖？日前有網民分享有趣往事，指數年前曾於香港迪士尼樂園園區，聽到有內地遊客詢問員工，位於美國小鎮大街蒸汽火車「會經過羅湖嗎？」，帖文惹來網民爆笑回應。有人嘲諷稱，「同佢講直通上海嗰個迪士尼」、「親，這是高鐵，可以直達北京」。帖文更引出在迪士尼任職的員工回應，直指情況見慣不怪，事關經常會有客人詢問搞笑問題，「幾年前俾人問到宜家，仲有好多戇X問題」、「2024我返呢度，仲有人問架車去唔去到青衣」。



有網民曾於香港迪士尼聽到有內地遊客詢問員工，美國小鎮大街火車「會經過羅湖嗎？」。（threads圖片）

內地客問迪士尼員工 蒸汽火車「會經羅湖嗎」

「迪迪尼趣事一則」，該網民在threads上傳照片，指數年前曾於香港迪士尼樂園園區內，聽到有內地遊客詢問員工，「這個火車是去哪裏的？會經過羅湖嗎？」。據香港迪士尼樂園官網顯示，樓主所指的火車位於美國小鎮大街，即是接近迪士尼大門入口位置，遊客可以在世紀交匯的美國小鎮登上懷舊蒸汽火車，沿途欣賞香港迪士尼樂園的極緻景色。

火車位於美國小鎮大街，遊客可以在世紀交匯的美國小鎮登上懷舊蒸汽火車，沿途欣賞香港迪士尼樂園的極緻景色。（香港迪士尼樂園官網截圖）

網民笑瘋：同佢講直通上海嗰個迪士

帖文引來網民爆笑回覆，「會！快上車」、「同佢講直通上海嗰個迪士尼」、「親，這是高鐵，可以直達北京」、「笑死」、「戇X無極限」 。有在迪士尼任職的員工亦證實，經常被遊客詢問類似問題，「幾年前俾人問到宜家，仲有好多戇X問題」、「2024我返呢度，仲有人問架車去唔去到青衣」。

更多遊客「蝦碌事」

有留言則分享其他遊客到另一主題樂園的「蝦碌事」，「之前聽過佢哋喺OP（Ocean Park，海洋公園）打卡用架叮叮上面坐勁耐，然後問點解架車仲唔開」、「聽過問海洋公園海洋列車返唔返到深圳」、「見過佢哋拎啲八達通、卡支付寶喺個閘機度嘟入場，佢哋以為搭車咁入」，故有人感嘆「Respect迪士尼Staff，我相信日日都有勁多X頭問啲戇X問題，但又要笑笑口咁答」。

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