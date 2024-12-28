機場巴士被行李迫爆！車長幫乘客整齊放好　多到放車門附近掀熱議

聖誕過後又準備過年，不少人都選擇在這旺季出行。最近網上流傳1張照片，顯示1輛機場巴士的輪椅位被放滿疊起的行李，而後車門的正前方也有5個行李箱，雖然多個行李被整齊放好，但有網民就擔心造成安全問題，阻擋逃生路線，不過，也有當時在車上的網民就指「想講司機好犀利，一個人幫乘客搬行李（好重），度行李擺位同時兼顧安全措施」，認為司機已盡量顧及行車安全。



1輛機場巴士的輪椅位被放滿疊起的行李，而後車門的正前方也有5個行李箱。（網上圖片）

巴士車長幫乘客搬動及放好行李箱

有網民日前在Threads上傳照片，表示往來中環和機場的通宵巴士線N11，由於該班次的乘客非常多，不少人更帶着行李箱，因此才出現相中的情況。樓主指當時車長自己幫乘客搬行李上車，又為空出車廂行人通道，想好應如何放置所有行李。據樓主上傳的照片顯示，除了車廂內樓梯旁邊的行李架，輪椅位也放滿疊高的行李箱，而後車門則有5個行李箱擋在前方。

部份網民批阻擋逃生通道

雖然保留了下層行人通道的暢通，而且行李也被整齊擺放，但有網民批評部份行李阻塞逃生通道，「有咩事發生人逼人發晒茅點行去前門？要搬走晒落車門啲行李先可以迅速離開」、「其實啲行李放車門位置，會唔會轉彎嗰陣撞爆車門玻璃？」。

網民：已經算盡量保持安全

然而，也有網民就指難為巴士車長，認為繁忙季節和時間班次不足，導致過多機場旅客上同一輛巴士並非車長的過錯，並指該名車長已盡其所能，至少保持通道暢通，「行李多司機都係控制唔到」、「其實睇見咁樣擺，已經算係叫做盡量保持安全㗎啦」、「旺季通宵車架架都係咁，唔拎埋上上層放上椅已經當贏」、「一日得四班車，將就吓啦」。

有網民就指難為巴士車長，認為繁忙季節和時間班次不足，導致過多機場旅客上同一輛巴士並非車長的過錯，並指該名車長已盡其所能，至少保持通道暢通。（示意圖 / 資料圖片）

根據城巴指引，每位乘客只可攜帶總重量不超逾5公斤及總體積不超逾0.1立方米之物品登車，而所有登車之物品或行李亦不可有任何危險性或厭惡性。車長有權拒絕攜帶著不符合以上規定之物品或行李的人士登上或乘搭巴士。該物品或行李不得佔用任何座位，亦不得放置在巴士的通道上或樓梯上。