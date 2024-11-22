機場巴士行李竟這樣放！乘客怒轟：再多位都唔夠放　震撼畫面瘋傳

乘搭機場巴士要注意行李擺放方法，以免阻礙他人！有乘客於網上發布圖片，指乘搭機場巴士時，發現車廂行李架上多個行李都沒有遵循指示「垂直擺放」，而是打橫擺放霸佔了大部份空間，令他不滿斥責「咁擺法再多位都唔夠放啦」。



網民看後議論紛紛，不少人批評相關行為離譜自私，「真心躁，全部自私X」、「X，擺篋都要考牌！」、「就係呢個原因以後都無再搭過巴士去機場」，也有網民建議「下次可以同車長反映」。不過亦有網民認為未必有意打橫擺放行李，「可能打直之後架巴士chok一chok即刻攤平」。



乘搭機場巴士要注意行李擺放方法。（資料圖片）

機場巴士大批行李打橫擺放

該乘客星期日（11月10日）於社交平台threads發相發文，指乘搭機場巴士時，看到車廂行李架上多個行李都打橫擺放，霸佔了大部份空間，不滿指摘「其實知唔知垂直點解，咁擺法再多位都唔夠放啦」。

相片見到，行李架分3層，當中有10個行李篋，但只有1個行李篋「垂直」擺放，其餘9個都打橫擺放。（ckyyuu／threads）

貼有標示提醒乘客：垂直擺放行李

從相片見到，行李架分3層，當中有10個行李篋，但只有1個行李篋「垂直」擺放，其餘9個都打橫擺放，把空間倒塞得密密麻麻。而行李架上方張貼了標示，提醒乘客要「垂直擺放行李」。

行李架上方張貼標示，提醒乘客要「垂直擺放行李」。（ckyyuu／threads）

網民批自私：擺篋都要考牌！

相片引來網民熱議，不少人批評相關行為離譜自私，「真心躁，全部自私X」、「X，擺篋都要考牌！」、「我上次又係咁，上巴士見到下排全X部都係細篋，我拖住30吋放唔上去，後面又有個女仔拖住30吋篋，跟住我郁手將佢地啲細篋放上一層，有個阿姐就話做咩搞佢個篋，我勁大聲同佢講，成個行李架你用晒？」、「10次搭機場巴士，有8次都遇到唔識擺篋嘅pX」、「就係呢個原因以後都無再搭過巴士去機場，最雜譜嘅係當我執好個位準備放上去嗰陣，有條大媽攝手攝腳咁攝咗佢個篋落我整好嗰個位，睥住佢重毫無反應」。

亦有人建議反擊方法，「放喺佢哋個篋上面」、「下次可以同車長反映」、「建議下整啲指引叫啲人唔好亂擺」。不過也有網民認為未必有心打橫擺放行李，「打直之後架巴士chok一chok都即刻攤平，你話有十個篋夾實就話」、「我又覺得冇咩所謂，幫佢打返直唔需要太大力氣時間」。