聖誕交換禮物！兒子學校內慘抽中這舊物　母斥似垃圾　網民籲體諒

聖誕節不少人都會和親朋好友交換禮物，偶爾難免會「中伏」！台灣有家長於發文大呻，指兒子就讀的學校趁聖誕節舉行交換禮物活動，不過並非強制性參與。她得知後馬上帶兒子到文具店精心挑選禮物，不料兒子抽到的居然是帶有使用痕跡的舊筆盒。她深感不滿，怒斥送禮者，「講難聽點，這個就像是妳自家要丟的東西欸」，更猶豫應否和老師反映，惹來網民熱議。



有網民批評送出舊筆盒的學生和家長「無品」，「好沒誠意喔」、「這已經不是交換禮物了，很明顯是把垃圾給人（幫我丟，謝謝）」、「家長以為主題是『交換廢物』嗎」。不過有人估計可能是學生家境問題，未能負擔昂貴禮物，「或許是家長讓孩子自己挑選想跟同學分享的禮物，或許這是對方孩子珍愛的物品」、「我相信你也不差這個禮物，這也剛好是個機會教育，讓小朋友知道世上不是事事能如自己意」。



台灣有家長不滿兒子於聖誕節期間參加學校交換禮物活動，卻抽中有使痕跡的舊筆盒。（示意圖／GettyImages）

學校聖誕交換禮物 兒子抽中舊筆盒

「真的很無奈欸，說好的交換禮物怎麼變成這樣咧」，該母親在facebook群組「小一聯盟」發帖，指兒子就讀學校趁聖誕節舉辦交換禮物環節，但就強調並非強制要求參加，決定參加的學生亦需要家長先行知會老師。她續稱，知道要交換禮物後馬上帶兒子前往挑選文具用品，全程只是給予意見，到底購買什麼禮物，還是交由兒子自己選擇。

筆盒有字跡 出現銹跡及斑駁脫落

令樓主氣憤不已的是，兒子抽到的禮物居然是個已被人使用過的多功能鉛筆盒。從她上傳多張照片所示，卡通筆盒上清楚寫有學生的姓名、銀色鐵部位置似是生銹、筆盒部份位置更出現斑駁脫落，她不滿形容，「講難聽點，這個就像是妳自家要丟的東西欸」。

筆盒上清楚寫有學生的姓名。（FB「小一聯盟」圖片）

筆盒除了有字跡，銀色鐵部位置更似是生銹。（FB「小一聯盟」圖片）

筆盒有部份位置更出現斑駁脫落。（FB「小一聯盟」圖片）

不過最更令她難受的，是兒子默默將「禮物」拿回家，亦沒有和她訴苦，反倒是她發現後，兒子才如實告知，讓她直言「心疼死了」。樓主不滿兒子精心準備參加交換禮物環節，卻只得到別人已經使用的舊物，心疼對方失望，故詢問他人應否向學校老師反映此事。

網民批沒誠意：明顯把垃圾丟給人

帖文掀起網民熱議，不少人批評該學生和家長缺德，「蠻沒水準的」、「好沒誠意喔，討厭」、「這樣感覺超差」、「至少也要全新，不然零食也可以」、「我覺得可以二手的，但起碼要乾淨堪用吧」、「價值是其次，有沒有用心才是重點」、「拿垃圾出來換根本是糟蹋別人的真心」、「這已經不是交換禮物了，很明顯是把垃圾給人（幫我丟，謝謝）」、「家長以為主題是『交換廢物』嗎」。

「中過伏」網民揚言拒絕再參加交換禮物

有留言表示自從「中伏」後，不會再參加交換禮物，「交換禮物很考驗人性」、「自從我家老大第2次用心準備禮物但卻收到爛東西之後，以後再也不參加任何交換禮物了」、「不要說小孩，公司或者朋友間辦交換禮物活動，也是都會有很雷的禮物」、「辦這活動是最沒意義的，只會增加小孩得失心，且小孩換回垃圾禮物，不僅他們失望，用心幫小孩準備禮物的家長看到更不爽」、「交換禮物就是讓大家產生嫌隙而已」、「寧可把交換禮物的錢，讓女兒自己挑喜歡的，也不要去換個用不到的」。

樓主最心疼的是兒子默不作聲，直到她發現才告知實情。（《反起跑線聯盟2》劇照）

涉事學生或家境有困難 勸樓主體諒

惟有人覺得或許是該學生家境清貧，樓主應趁機教育孩子，並非所有事都會如願，「或許是家長讓孩子自己挑選想跟同學分享的禮物，或許這是對方孩子珍愛的物品。家長不妨用不同角度和自己孩子討論，不要讓孩子太過看重拿到禮物的好壞」、「我以前會覺得這太扯！但後來接觸了部分弱勢單親、隔代、外配，發現其實這類小孩他們可能真的是需要自己處理交換禮物的事」、「交換禮物就是不一定會換到自己喜歡的，甚至會換到垃圾」、「我相信你也不差這個禮物，這也剛好是個機會教育，讓小朋友知道世上不是事事能如自己意」、「小孩必須適當的學習『失望』這件事」。

（facebook「小一聯盟」）