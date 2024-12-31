真‧污糟貓！短毛貓完美塞入蹲廁照瘋傳　網民笑：肯定是度身訂造

今次呢隻真係「污糟貓」！近日網上瘋傳1張照片，顯示1隻美國短毛貓以趴平姿勢把自己「塞入」蹲廁坑內，結果其身型與廁坑空間「完美結合」，惟上傳照片者卻崩潰叫喊：「這不是新家！」瞬間掀起網民熱議。



不少人對貓咪被廁坑「沾污」感到崩潰，慘叫「這貓不乾淨了！不敢嚕了」、「髒掉了！只能丟掉」，但背後潛台詞卻是「丟給我」；亦有人對貓咪完美置入廁坑感到驚訝，笑稱廁坑根本是為貓咪度身而設，「符合貓體工學」、「貓：『這個窩朕很滿意』」、「貓：『這麼量身訂作，你跟我說不是？』」。



1隻美國短毛貓以趴平姿勢把自己「塞入」蹲廁坑內，被網民嘲笑佔着「毛」坑。（FB「當世界只剩下貓」圖片）

貓咪「趴平瞓茅坑」照瘋傳

有網民在facebook群組「當世界只剩下貓」上傳照片，激動喊道「這不是新家！」。從照片可見，1隻美國短毛貓正趴下躺於踎廁的廁坑裏，牠發理自己被人偷拍時，更像是給出一副很是不屑眼神，加上其身軀完美地進入廁坑，搞笑照片瞬間惹來網民熱烈討論。

網民崩潰：這貓不乾淨了！

不少人對貓咪被「沾污」感到崩潰，「這貓還能吸嗎？」、「這貓不乾淨了！不敢嚕了」、「髒掉了！只能丟掉」、「我滑過去又滑回來，才發現是茅坑」、「這個要全身消毒」、「有味道的照片」、「以後改名叫塞咪（台語指糞味）」、「貓總會出現在你意想不到的地方」、「這就是家裏要放坐式馬桶的原因」，有貓奴笑稱如主人不要，「可以丟給我」。

有留言稱該廁坑猶如為貓咪度身訂造，「完美比例」、「不大不小剛剛好」、「符合貓體工學」、「為他量身訂做的茅坑」、「還能喝水，完美」、「貓：『這個窩朕很滿意』，奴才：『萬萬不可啊！』」、「貓：『這麼量身訂作你跟我說不是』」、「諺語今解：『佔住茅坑不拉屎』」、「真的是佔着『毛』坑」。

疑是網上偷圖再轉發惹討論

《香港01》記者翻查網上資料，發現相關照片於1年前已於外國社交平台出現，有疑似飼主當時發文表示不見了貓咪，之後更新消息指，對方原來是躲在茅坑裏，但未能確定該張是否原照，而這次照片再瘋傳，相信是有台灣網民於其他平台下載相片，再重新發帖而引起討論而已，亦足見貓貓的確魅力十足。

（facebook「當世界只剩下貓」）