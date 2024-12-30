旺角現借錢黨？女子借$400坐的士接機　港男新招KO　網民激讚夠絕

旺角有借錢黨出沒？有港男在社交平台發文，指晚上在旺角街頭遇到疑似借錢黨，１名女子向他聲稱要去機場接胞妹，但已夜深找不到找換店，想借$400現金坐的士去機場，又指可以加微信之後還錢。港男建議她坐港鐵，但對方以第一次乘坐不懂轉車為由拒絕，港男再建議她坐機場巴士直達機場，更可以幫她拍八達通卡，到機場再去找換店也可，豈料對方「發脾氣走咗」。



帖文引來不少網民熱議，大讚樓主的做法「很絕」，又指「旺角入到機場唔使300（元）喎」、「我直接唔理算，都唔明點解咁多人似樓主咁搞咁耐，唔好同我講或者人地有需要，人哋一句連幫你拍八仔都拒絕就明晒」。



樓主指夜深在旺角街頭「遇到疑似借錢黨」，女子聲稱要去機場接機，要求樓主借400元現金坐的士去機場。（資料圖片）

旺角女子索400元現金坐的士去機場

該港男早前在社交平台Threads上發文，指12月28日晚上近凌晨零時，他在旺角街頭「遇到疑似借錢黨」，有1名女子聲稱要去機場接胞妹，但已夜深找不到找換店，「想我俾$400cash（現金）佢搭的士，我話而家搭港鐵都仲有車，佢話第一次嚟驚唔識轉車」。

樓主建議女子坐機場巴士直入機場，並願意替她拍八達通付車資。（資料圖片）

樓主稱願代拍八達通付巴士車資

樓主於是再建議她坐機場巴士直達機場，更表示可以幫她拍八達通卡，女子再次拒絕，反而想加樓主微信好友，表示以便到機場後可還錢給他。樓主發現不對路，「你不就是想入機場，為何一定要用現金打車？銀行取不出錢，那讓你妹在機場找換店換現金就好了」，樓主又再解釋「反正我現在帶你去幫你拍八達通坐機場巴士，一下車就是機場客運大樓。到機場再去找換店也可」，豈料對方突然「發脾氣走咗」。

女子多番拒絕樓主的提議，最終「發脾氣走咗」。（網上圖片）

網民批女子獅子開大口

不少網民看到帖文也紛紛留言，認為女子獅子開大口，「旺角入到機場唔使300（元）喎」、「平時食飯買野都睇價錢，一開口係問你借幾百蚊，以前係借廿蚊」。

有人認為樓主太善良，「直接帶佢去差館」、「你阻緊佢發達」、「我直接唔理算，都唔明點解咁多人似樓主咁搞咁耐，唔好同我講或者人地有需要，人哋一句連幫你拍八仔都拒絕就明晒」。也有人讚樓主做得好，「做得好！真係不要再鼓勵騙子來香港搵食」。