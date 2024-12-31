超市找續驚見1948年男仔頭1毫子！網民揭升值8千倍：英女王個老爹

繼早前有市民到超市購物後收到1879年鑄造的香港貨幣「古董2毫子」後，有港男在網上發文及相片，指他在超市購買19.9元薯片時，給20元紙幣後收銀找回1毫子，但他拿上手卻感覺怪怪的，「點解咁大嚿嘅」？覺得這個1毫子比平時的大，從他發布的相片，發現原來是有76年歷史的古董，在1948年發行，鑄上英女王父親佐治六世（King George VI）頭像，俗稱「男仔頭」舊版1毫子。



帖文一出即被瘋傳，有識貨網民立即認出是舊1毫子，紛紛留言指樓主「發達喇」、「你執到寶啦，樓主」，又介紹該頭像是「英女王個老爹」。不過年輕的樓主似乎不識貨，留言反問「值錢嘅？」，網民笑言「值1毫子」，有人回應指舊幣有價有市，二手買賣平台有人以800元放售，即升值8,000倍。



有76年歷史的1毫子，上面的頭像是是英女王父親佐治六世（King George VI），因此俗稱為「男仔頭」。（Threads圖片）

超市找續收到「奇怪」1毫子

有港男早前在社交平台Threads上發文及相片，指在百佳超級市場購買19.9元的薯片，用20元紙幣付款後，收銀找回1毫子硬幣給他，他感到拿在手中的感覺怪怪的，「但點解咁大嚿嘅」，覺得這個1毫的體積比一般常見的1毫硬幣大。

「男仔頭」的背面印有「香港一毫」字樣，並寫明是1948年鑄造。（Threads圖片）

樓主找續得來的舊版「男仔頭」1毫子（左），面積明顯較現時流通的1毫子大。（Threads圖片）

揭是1948年發行1毫子 俗稱「男仔頭」

樓主拍下這個1毫硬幣的前後面，從照片可見，是1948年發行的1毫子，上面的頭像是英女王父親佐治六世（King George VI），因此俗稱為「男仔頭」。這個舊幣呈黃銅色，表面上出現點點綠色的氧化痕跡。而樓主亦指拍下與現時通行的1毫子對比圖，舊1毫子的面積確實大許多。

二手買賣平台有人以800元放售1948年的1毫子。（網上圖片）

樓主唔識貨 網民替他高興：發達喇

帖文引來不少網民留言，紛紛驚呼「發達喇！」、「你執到寶啦，樓主」，有識貨網民認出是舊幣，「好嘢嚟，儲起佢」、「舊幣值錢嘅，1948年英女王個老爹（King George）在位時期」、「你依個真係可遇不可求」、「竟然仲收到男仔頭硬幣，很幸運呀，未必值好多錢，但你可以考慮當佢係lucky coin（幸運幣）」 。

二手市場800元放售

而樓主則懞然地問「值錢嘅？」，有網民講笑：「值1毫」，有人則認真回答，指這款舊幣有價有市，在二手買賣平台有人以800港元放售，並建議樓主弄走污跡，「用省銅膏洗靚佢，然後上carousel放賣，冇八百賣80（元）都好吖」。

二手買賣平台有人以每個數百元放售1948年的1毫子。（網上圖片）

香港1毫子變更過程

香港一毫硬幣由1863年起發行，以銀鑄造。至1935年，因應港元取消銀本位制度，硬幣改以鎳鑄造，到了1948年則改由黃銅—鎳合金鑄造。1982年，硬幣體積縮小，而背面的中間亦鑄了「10」字，原本中間的「香港一毫」的中英文字樣移到硬幣的邊緣。1984年，由新1批1毫硬幣取代。1994年起至今，硬幣改由鋼鍍黃銅鑄造。

相關報道：去超市收找續驚見圓形古董2毫！1879年鑄造 網民爆拍賣價達$XX萬

早前有市民到超市購物後，竟然收到有145年歷史的古董香港硬幣！最近有網民在社交平台發文，指其父親早前到惠康超市買東西，找續後才發現收到1枚圓形的硬幣，驟眼看來像5毫子硬幣，但較細小，上面有前英女王維多利亞（Queen Victoria）的頭像，以及「香港貳毫」、「1879」等字樣，笑言「我老竇去惠康買嘢找咗個古董返嚟」，帖文引來大批網民討論，懷疑是店員誤當5毫子找續，有人則翻查資料，指同一年份的銀幣曾以24萬元拍出，連佣金達28.8萬元。



最近有網民在社交平台發文，指其父親早前到惠康超市買東西，找續後才發現收到1枚圓形的硬幣，笑言「我老竇去惠康買嘢找咗個古董返嚟」。（facebook群組「西環變幻時」圖片）

據樓主上傳的照片顯示，硬幣一面是前英女王維多利亞的側面頭像，另一面則有「香港貳毫」、「1879」等字樣。（facebook群組「西環變幻時」圖片）

更有網民找到拍賣資料，指同一年份的銀幣曾拍出24萬元，連佣金28.8萬元成交。（網頁截圖）

香港於1864年發行首批硬幣

有網民着樓主找專家鑑定，便能知道硬幣真正的價值，「真唔真拎去畀專家睇過咪知」、「攞去錢幣店鑑証」，提醒樓主要「好好保留，香港歷史的印記」。

翻查金管局網頁，顯示香港早於1864年就發行首批硬幣，面值為1文、1仙和1毫，其後在1866年推出首批5仙、2毫、5毫及1元硬幣。

翻查金管局網頁，顯示香港早於1864年就發行首批硬幣，面值為1文、1仙和1毫，其後在1866年推出首批5仙、2毫、5毫及1元硬幣。（金管局網頁截圖）