趕客？港女旺角買$50喉糖　取$100紙幣付款被店員1句激嬲：不買了

這種100元港幣鈔票不能使用？有港女於網上發相發文表示，日前到旺角1家食品店買50元3包喉糖，取出100元紙幣付款，卻被店員以1個原因拒收，最終「嬲爆」表示「不買了」。



網民看後議論紛紛，有人認為店舖做法不妥，「叫人以後唔好幫襯」、「過猶不及，吹毛求疵，去另外舖買吧！」；但亦有指「佢真係有權唔收嘅」、「可能佢老闆要求唔收，否則罰個員工錢」。



有港女於網上發相發文表示，日前到旺角1家食品店買50元3包喉糖，取出100元紙幣付款，卻被店員以1個原因拒收。（資料圖片）

用100元紙幣付款被拒收

該港女12月19日（星期四）於Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」發相發文，指她到旺角新世紀廣場某間食品店想購買50元3包喉糖，從銀包取出1張100元紙幣付款，詎料店員以這張100元「損爛」為由拒絕收取，「唔好意思，呢張錢爛嘅唔收，可否換1張？」。

樓主於是取出另1張100元紙幣付款，沒想到職員再以「損爛」為由拒絕收取，「唔好意思，呢張都係爛嘅唔收」。樓主聞言不滿，放棄光顧，「唔好意思我冇全新嘅銀紙！不買了」，又不忿說「我想講這200也是別的店舖找我的」。

相片見到，2張100元紙幣上方中間位置都有約1厘米裂痕，但其餘部份完好無缺。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

從樓主上載相片見到，2張100元紙幣上方中間位置都有約1厘米裂痕，但其餘部份完好無缺，也沒有嚴重污漬，外觀「新簇」。

網民：吹毛求疵

帖文引來網民熱議，有人認為店舖做法不妥，「咁小裂紋都唔收」、「呢種爛法間間都收啦」、「可以攞去銀行換返」、「呢少少殘嘅痕好多錢都有，應該係間舖想焗你用電子貨幣」、「叫人以後唔好幫襯」、「過猶不及，吹毛求疵，去另外舖買吧！」。

但亦有人認為店舖做法無可厚非，「佢真係有權唔收嘅」、「可能佢老闆要求唔收，否則罰個員工錢」、「因為銀行提款機入唔到」、「問題在於張一百蚊爛嘅可以拒收，就算人哋找錢張紙幣爛嘅都可以叫佢畀第二張」。

帖文引來網民熱議，有人認為店舖做法不妥。（Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」）

另有人分享同類經歷，「最近試過又係爛咗少少唔收，連銀行只要砌到完整一張都會收，唔知佢咩玩法，以前好多銀紙爛得仲勁都係咁用無試過唔收」、「試過去7仔……個5蚊有啲污糟，有一面太黑，都唔收」、「我以前做過快餐收銀，有同事收過斷開左嘅銀紙，只要個爛個位無整到個冧巴，係可以去返發行銀行更換」。

根據金管局網頁，「崩角」、「污漕」的銀紙仍可以使用。（資料圖片）

破損紙幣可否使用？金管局拆解

「霉霉爛爛」紙幣到底是否可以使用？根據金融管理局（金管局）網頁，「崩角」、「污漕」的銀紙仍可以使用；但如果覺得「唔順眼」或有疑慮，最好拿到發鈔銀行回收，「一般嚟講，銀行會驗證張銀紙係咪真鈔、損毀面積有冇超過1/4、防偽特徵係咪完整，無以上問題就可以兌返錢」。