坐霸王的？金毛男搭的士食電子煙　與女伴分開落車疑走數不付車資

坐完的士付車資是常識吧！近日網傳有1對男女於油塘坐的士到太子，而兩人於不同地點先後下車，女乘客先下車後，男乘客再於旺角道下車。不過男子到埗後卻沒有付車資就快速逃去，「走人，拉都拉唔住」。從網上流傳的照片可見，該名男子疑在車內吸食電子煙，在後座吞雲吐霧，行為令網民側目，更留言大罵「賤格」、「咁衰」。



近日網傳有1對男女於油塘坐的士到太子，女乘客先下車，而後下車的男乘客卻沒有付錢就急步離開。（「屯門公路塞車關注組」FB圖片）

有網民在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖轉載稱「的士司機瘋傳消息」，指有1名男乘客疑似坐完的士不付車資，「走人，拉都拉唔住」。據帖文所述，男子與1名女子從油塘大本型商場上車前往港鐵太子站，「女仔先落車，男嘅喺旺角道落車」，惟男子下車時卻沒有繳付車費。

兩人在車上有說有笑，期間男子將疑似電子煙放在嘴邊。（「屯門公路塞車關注組」FB圖片）

兩人在車上有說有笑，期間男子將疑似電子煙放在嘴邊。（「屯門公路塞車關注組」FB圖片）

的士司機憤而公開畫面。（「屯門公路塞車關注組」FB圖片）

的士司機疑因收不到車費，於是向行家分享車cam拍攝到的畫面，公開男子長相，隨後內容在的士群組中傳開。而令人震驚的是，男乘客似乎不單是不付車資，更疑似違法在車上吸電子煙。

男乘客疑在車上吸電子煙

從照片可見，該名頭髮染成金色的男乘客手握1個疑為電子煙的黑色柱狀物放在嘴邊，另1張照片則可見有白色煙霧從男子嘴中吹出。至於其他照片可見男子與1名黑衣女子坐在的士後排，兩人有說有笑，期間男子亦有將疑似電子煙放在嘴邊。

男乘客手握1個疑為電子煙的黑色柱狀物放在嘴邊。（「屯門公路塞車關注組」FB圖片）

另1張照片則可見有白色煙霧從男子嘴中吹出。（「屯門公路塞車關注組」FB圖片）

帖文引起網民熱議，不少網民留言狠批涉事乘客「賤格」、「咁衰」、「大人大姐一百幾十都冇，仲兩個同時出現」，另有網民就建議的士司機報警，「食煙嗰下已經可以報警，呢種X街畀佢走到簡直係罪大惡極」、「喺的士上煲煙唔使拉？」、「報警拉X佢啦！又煲煙又唔畀錢」。

坐的士不付車資及吸煙恐違法

根據香港法例第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》第48條「有關車費的罪行」，任何人不得明知或有理由相信自己無能力繳付的士合法車費，並意圖逃避繳付合法車費而租用的士，或不誠實地設法逃避繳付合法車費。而沒有或拒絕繳付的士車費後，又拒絕向司機報出他的姓名及地址，或報出虛假姓名或虛假地址，或屬意圖欺詐。一經定罪，可處罰款5,000元及監禁6個月。

而據第371章《吸煙（公眾衞生）條例》第4條「禁止在公共交通工具內吸煙」，任何人不得在公共交通工具內，作出吸煙行為，可處定額罰款港幣1,500 元，或循簡易程序定罪後判處罰款港幣5,000元。

（Facebook）