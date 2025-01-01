男子想借$XX搭車！港女拒絕後感內疚　網民提港鐵這項服務幫到手

又有借錢黨？有港女在網上發文，指有天放工回家時，在家中樓下遇到有男子向她表示跌了銀包，想借26元車費。樓主直言出於防備心，加上沒有足夠現金在身，於是拒絕對方，「sorry，我冇帶現金喺身」。但她事後愈想愈內疚，因對方講純正廣東話，看來不似是騙子，而且當時天寒地凍，「跌銀包冇錢搭返屋企好似真係好慘」。最後，她拿完包裹回頭找該男子，但已不見對方蹤影，讓她不禁說「好後悔，想纖悔下」。



帖文引來不少網民熱議，有人認為該男子是借錢黨，「9成都係呃人，現今世代跌咗銀包，會返唔到屋企？」。但有人認同樓主，指如果對方說純正廣東話，而且明確說出合理數目，會願意相信「香港成人車費唔平，$26呢個數字令我會借畀佢」，亦有人提醒可向港鐵職員求助，「搭地鐵可以賒票」。



樓主指放工回家在家中樓下遇到有男子表示跌了銀包，因沒錢坐車回家，欲借26元車錢。（《從前的我們》劇照）

街頭遇男子想借26元車錢

樓主在Threads上發文，題為「好後悔，想纖悔下」，她指早前放工回家，到家中樓下遇到1名男子，向她表示跌了銀包沒錢坐車回家，想向她借26元車錢。「我防備心太勁，加上平時真係冇帶現金喺身，噚日又用咗啲銀仔搭車」，於是便拒絕對方，稱「sorry，我冇帶現金喺身」。

可是當樓主離開去取包裹之際，愈想愈內疚，認為對方講純正廣東話，看來不似是騙子，而且當時又天寒地凍，「跌銀包冇錢搭返屋企好似真係好慘」，最後樓主拿完包裹回頭想找該蔜方，但已不見其蹤影，讓她感到好後悔沒有幫到他。

有網民認為該男子是借錢黨「9成都係呃人，現今世代跌咗銀包，會返唔到屋企？」。（資料圖片）

網民認為是借錢黨

帖文引來不少網民議論紛紛，有人認為該男子是借錢黨，「9成都係呃人，現今世代跌咗銀包，會返唔到屋企？」、「冇銀包都有電話，總有解決方法」、「曾經試過講純正廣東話男人問$5搭車，我同佢講得$10，佢即刻搶走話ok，過咗幾日後佢同一地點再問我，所以講廣東話唔代表唔呃人」。

有網民提出解決方法，「搭地鐵可以賒票」、「幫佢嘟八達通畀錢」，有人則指香港車費貴，索26元也算合理，「香港成人車費唔平，$26呢個數字令我會借畀佢」、也有人曾遇到困境「試過冇電話喺身，想借電話打下難到X街，最後搞成個鐘先係ok成功打到電話，突然好掛住電話亭」。

港鐵有提供「繳付車費協議」，若乘客因事不夠錢繳付車資，可到客務中心求助。（資料圖片）

港鐵提供「繳付車費協議」

事實上，港鐵有提供「繳付車費協議」，若乘客因事不夠錢繳付車資，可到客務中心求助，填寫相關表格，提供香港身份證及地址等資料後，就可獲得單程車票，並且要在7天內繳回車資，否則港鐵會寄信追討。