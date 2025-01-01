元旦MMA│2男1女街頭激戰　女生對他又推又打：你走開　網民：帽事

在感情的世界，3個人實在太狹窄，最終恐怕傷心又傷身！網上流傳影片，指剛踏入2025年元旦凌晨，就有2男1女在街上打架。當中黑衣男與灰衣黑先隔空對峙，而隔在2男中間、身穿短褲的黑衣長髮女生不斷推開灰衣男，而且多次尖叫，又叫對方「你走開呀！」，而黑衣男有女生相助，慢慢步向灰衣男。



雖然黑衣女盡力推開灰衣男，但阻不了2男眼中的怒火，灰衣男爆粗後掙脫，直撲向黑衣男釀打鬥，2人抱成一團在角力。長髮女不斷阻撓灰衣男出招，其間出手搥打灰衣男頭部多下，而灰衣男被2人攻擊下漸漸不敵。



由於打鬥位置近民居，加上除夕夜許多人因倒數多人而晚睡，因此有人拍下打鬥過程，並上傳到網上稱「2025打成一片」。而網民看完影片都懷疑事件與感情糾紛有關，猜測灰衣男目擊愛人另有新歡而盛怒，並表示「2025年第1頂綠帽？」、「條女一腳踏兩船？」、「帽事嘅」。



黑衣男與灰衣黑先隔空對峙，穿短褲的黑衣女生不斷推開灰衣男，而且多次尖叫，又叫對方「你走開呀！」，黑衣男慢慢步向灰衣男。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

元旦MMA：2025打成一片

該名網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳長約42秒的影片，並表示「2025打成一片，半夜咁嘈，人哋聽日仲要返工㗎」。事件疑發生於2024年12月31日除夕夜至2025年1月1日凌晨，拍攝者從旁邊民居高處以俯瞰角度拍攝2男1女的打架場面，似是因為聽到有女性淒厲慘叫聲，而靠近窗邊查看，結果拍下「2025年元旦第一場MMA」。

長髮女厲聲尖叫「走開呀你」，同時「紮行馬」試圖將灰衣男推開。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

長髮女厲聲尖叫「走開呀你」，同時「紮行馬」試圖將灰衣男推開。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

黑衣男任由長髮女幫他抵擋灰衣男的攻勢，在後面「閒庭信步」走近灰衣男。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

黑衣長髮女似察覺被拍攝

片段一開始已可見到灰衣男與黑衣長髮女子纏鬥在一起，女子曾厲聲尖，又叫喊「走開呀你」，在深夜的小巷中叫聲特別明顯。長髮女曾「紮行馬」試圖將灰衣男推開，其間她曾抬起頭望着鏡頭，似是發現有人在拍攝，但礙於情況而無暇兼顧。

而灰衣男明顯是對長髮女及她身後的黑衣男不滿，並低聲咆哮。而黑衣男任由長髮女幫他抵擋灰衣男的攻勢，在後面「閒庭信步」，狀似悠閒地走近灰衣男。

長髮女曾抬起頭望着鏡頭，似是發現有人在拍攝，但礙於情況而無暇兼顧。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

口角升級變3人混戰

長髮女不斷用雙手抓緊灰衣男迫他退後，灰衣男出聲指罵長髮女，不過聲音模糊難辨，而且長髮女不斷大叫「你走開呀」，聲音重疊下無法聽清灰衣男與她的指摘。2人開始推撞，隨後有另1名男聲喝止「喂、喂！」。不過灰衣男未有理會，而是狂爆怒罵「X頭！X你老X！咁X寸吖嘛」。而黑衣男始終以不徐不疾的步速跟在長髮女身後，與長髮女的緊張狀況形成強烈對比。

此時因拍攝者手部移動，鏡頭被住所窗框遮擋，僅能聽見有女子尖叫聲及男子咒罵聲，惟下一秒就見到灰衣男「突破防線」，掙開長髮女的糾纏，猛撲上前朝着黑衣男頭部連揮數拳，長髮女見狀即從後拉扯灰衣男的背包阻止他打黑衣男，形成3人混戰。

灰衣男「突破防線」，掙脫長髮女的糾纏，猛撲上去朝着黑衣男頭部連揮數拳。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

長髮女見狀即從後拉扯灰衣男的背包阻止他打黑衣男，形成3人混戰。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

長髮女邊尖叫邊加入戰鬥，握拳打了灰衣男頭部10多下。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

長髮女助黑衣男打鬥頓變「2對1」

黑衣男抓準時機，試圖還手反擊，卻被灰衣男箍頸勒在胸前，2男扭作一團，互相鉗着彼此的手。長髮女邊尖叫邊加入戰鬥，握拳打了灰衣男頭部10多下，又猛扯他的頭髮邊不斷叫罵「你放手啊」。黑衣男趁機揮拳攻擊灰衣男面部，灰衣男以一擋二漸落下風，此時可聽到1把男聲表示「冷靜啲」，而另1人就回應「放手啊」，同時女子則仍不斷打向灰衣男頭部並叫他「走開啊」。

地面戰況激烈，而畫面外就傳來有男童看熱鬧的聲音「喺度啊，阿妹過嚟啊」、「做咩事啊？」，影片至此結束。

灰衣男以一對二，終於漸落下風。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

灰衣男以一對二，終於漸落下風。（「香港突發事故報料區及討論區」FB影片截圖）

網民猜測感情糾紛：帽事嘅

從影片無法得知3人打架的原因，但不少網民從他們的互動情況，都猜測是長髮女與2男有對感情關係，灰衣男疑因目擊女神與另一男子在一起而妒火中燒，故網民指「2025年第1頂綠帽？」、「睇到灰衫有綠色光環」、「條女一腳踏兩船？」、「十成派帽喇！唔係做乜跨年走來同你開片」、「帽事嘅」。有不少網民替灰衣男感到不值，「真係慘，戴綠帽都算，條女仲要同新仔一齊揼佢」、「呢種傷，應該成世都唔會唔記得」、「打贏咗都冇用！情已逝！」。

（Facebook）