油麻地MMA！短褲男遭2漢圍攻　口罩男6秒起6腳　同黨箍頸出拳極狠

有事慢慢講，絕不應訴諸暴力！惟社交平台日前瘋傳一段影片，顯示有3名男子在油麻地街頭打架，其中身穿短褲的青年被2名黑衣男子圍攻，戴着黑色口罩的男子出招極狠辣，在短短6秒內接連起腳6次，不斷用膝頭直鋤短褲男的身體、胸口，甚至頭部，而其同黨亦打得落力，以箍頸招數牽制短褲男的行動，其間趁機「批踭」及出拳打頭頸部位。短褲男處於捱打狀態無力還手，只能拼命抓住鐵欄自保，影片至此結束。



網民看過影片後都試為「二打一」勝之不武，有人更指口罩男雖不斷起腳，但明顯力度不足，直指「膝又冇力，腳又冇力，打交冇姿勢分㗎」、「衰過女人打交，懶有型又冇腳力」。



片段開始時見到1名染金髮女子的背影，影片亦傳出女子驚呼聲，且有另1人在拍片，即現場最少有5人。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

短褲男遭2名黑衣人圍攻

網傳影片長約7秒，事發地點為油麻地碧街與東方街交界一所小學門外，當時天色昏暗，路上不見行人，相信正值深夜時份，只見1名穿着短褲、腳踢拖鞋的青年，遭2名穿黑衣的男子圍攻。片段開始時見到1名染金髮女子的背影，影片亦傳出女子驚呼聲，且有另1人在拍片，即現場最少有5人。

穿黑外套的口罩男與同黨夾攻短褲男，他更在6秒內6次起腳。圖中第1次起腳，腳頭撞向短褲男左邊身體。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

第2次起飛腳，大動作踢向短褲男左邊身體。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

第3次起飛腳，膝頭鋤向短褲男的頭部。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

口罩男6秒內次起腳

短褲男被穿有帽黑衛衣的男子箍頸，而戴着黑色口罩的男子即上前發動攻勢，二話不說便起腳用膝頭撞向短褲男的左腰，繼而迅速起飛腳踢向短褲男的身體。短褲男不斷移動掙扎，但伸手向後想抓住衛衣男，但因被頸被緊箍而難以反擊，結果處於捱打狀態。

衛衣男向短褲男箍頸，戴黑口罩的男子即上前一同夾擊。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

衛衣男向短褲男箍頸，以減低他反抗力度。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

衛衣男出拳及「批踭」極狠

2黑衣男施展攻擊，衛衣男趁機出拳及「批踭」擊向短褲男的頸及頭部，而口罩男則再4度出腳，即短短6秒已6次起腳，更多次用膝頭猛撞短褲男的身體。短中褲男被夾攻下，只能抓住鐵欄自保，而到影片結果前，口罩男更作勢似着第7度起腳。

衛衣男向短褲男箍頸，以減低他反抗力度。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

衛衣男趁機出拳打向短褲男的頭頸部位。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

衛衣男趁機出拳打向短褲男的頭頸部位。（fb群組「香港突發事故報料區及討論區」影片截圖）

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網民狠批「二打一」

網民看片後都不值「二打一」所為，更指2名男衣男身型似比短褲男健碩，「江湖規矩，隻揪隻」。有人則認為起腳的口罩男力度不足，「衰過女人打交，懶有型又冇腳力」。不過，有人質疑為何沒有警察到場，又指打架只敗俱傷，「公眾地方只要大家有出手，一齊拉」，故認為怎樣都不應打架。