美人計？九龍城2陌生女求坐順風車　網民勸小心：後面3個佬跟實

又有新騙局？近日有網民駕駛私家車至九龍城時，遇到2名陌生女子搭訕，對方以趕時間為由要求坐「順風車」。該網民同樣以「趕時間」為由藉詞拒絕後，又將行車記錄儀（車cam）片上傳到網上。



不過，不少網民看完影片都替樓主緊張，並指出當中令人細思極恐的一幕。原來有3名男子一直藏在街角觀察着樓主與2名女子的交談，似是伺機等待一起上車。網民擔心是騙局，「件事唔簡單，後面3個佬跟到實」、「跟尾嗰3個男人，離遠觀察，以為可以上車先快步過嚟」、「可能係新騙局，大家小心」。



有網民駕駛私家車至九龍城時，遇到2名陌生女子搭訕，對方以趕時間為由要求坐「順風車」。（「車cam L（香港群組） 」FB影片截圖）

該名網民在Facebook群組「車cam L（香港群組） 」上傳車cam片，並表示當日駕駛私家車至九龍城時，被2名陌生女子搭訕，對方以趕時間為由要求坐樓主「順風車」。

從影片可見，事發於2024年12月21日下午約3時。樓主當時駛至九龍城衙前圍道及南角道交界時，在等候交通燈號轉燈時，有2名陌生女子突然小跑着從行人路上走近，其中走在前面的綠衣女子手持1袋外賣。

有2名陌生女子突然小跑着從行人路上走近樓主，並以趕時間為由要求坐「順風車」。（「車cam L（香港群組） 」FB影片截圖）

稱「趕時間」想坐順風車

2名女子先以流利廣東話向樓主打招呼稱「你好啊先生」，樓主遂較下車窗與她們對話。其中1名女子表示「唔好意思！我哋有啲趕時間，可唔可以車我去荔枝角啊」，而另1人亦幫腔稱「啱啱做完嘢收工，趕時間」。

樓主聽罷以同樣理由婉拒稱「我依家都好趕時間喎」，但兩人並未罷休，反而施展「嗲功」，轉以略帶嬌氣的聲線求樓主幫忙，「唔該啊，幫吓忙啊」。惟樓主堅拒稱「我都好趕時間，唔好意思啊」，2名女子終於放棄，但離開前亦有道謝。

早在2名女子走近樓主車旁時，有3名男子就站在行人路上一直觀察。（「車cam L（香港群組） 」FB影片截圖）

疑似2女「打頭陣」

而在影片左方可見，其實早在2名女子走近樓主車旁時，另有3名男子站在行人路上一直觀察樓主與女子間交談，直至交談尾聲，他們甚至小跑過來，但在見到2名女子準備往回走時，其中1名男子就搖頭問兩人「唔得啊」，在得到答案後，眾人準備往回走。這時，另1名男子舉手指向另1輛汽車，似是發現「新目標」並示意2名女子上前查詢，其中1名女子即扭頭看向其所指方向，之後2名女子急步走去。

影片左方可見，有3名男子站在行人路上一直觀察樓主與女子間交談。（紅圈示）（「車cam L（香港群組） 」FB影片截圖）

交談尾聲，他們甚至小跑過來，但在見到2名女子準備往回走時，其中1名男子就搖頭問兩人「唔得啊」。（「車cam L（香港群組） 」FB影片截圖）

網民形容事件「大癲」

不過，此時剛好樓主前方的汽車開出，樓主亦隨之而去，影片至此結束。而樓主在帖文中強調「我唔係的士」，又笑言「我知我靚仔，你兩條女都唔好用趕時間做藉口吖，我都趕時間㗎」。有網民就詢問樓主並非駕駛的士「咁點解佢哋會問你嘅？」，而樓主繼續風趣回應，「我諗應該係我靚仔啩，我搵唔到其他原因」，引起網民留言「即係你揸緊車，兩條女走埋嚟叫你車佢哋？」、「大癲囉！」

片段最後，最左側的男子舉手指向另1輛汽車（紅圈示），似是發現「新目標」並示意2名女子上前查詢，其中1名女子即扭頭看向其所指方向。（「車cam L（香港群組） 」FB影片截圖）

網民勸小心「新騙局」

有網民就留意到片中3名男子一直留意着樓主這邊的動向，並提醒樓主小心為上，並指「師兄，後面有3條友等緊你」、「件事唔簡單，後面3個佬跟到實」、「跟尾嗰3個男人，離遠觀察，以為可以上車先快步過嚟」，如樓主同意接載2名女子，可能3名男士就會跟隨上車，而樓主也認同「可能」會有這種結果出現。不少網民替樓主緊張，「你仲較低車窗傾，唔驚佢噴你迷煙咩」、「同情心害死自己」、「2個變5個，點知佢哋想點」、「最大機會上咗之後畀人挾持又或者屈司機非禮吖，然後勒索」。

亦有網民指有相同經歷，但就沒有說明是否同樣遇上片段中的人，「有次喺觀塘遇過，又係5件又係話趕時間」、「呢個位呢排有堆人，成日想痴免費車」、「因為我都俾人問過，佢哋專問私家車，同一位置」。

另外，有網民好奇問「趕時間唔坐的士？」、「係咪社會實驗中」，但有部份網民就指可能是騙局，「可能係新騙局，大家小心」、「繼請食飯黨之後，有搲車坐黨」。

（Facebook）