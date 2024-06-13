國外一名54歲男子因喝醉酒出現不當行為，不僅在阿聯酋航空班機上攻擊機組人員，還對一名抱著嬰兒的母親伸出鹹豬手。



空服員情急之下只能將他綑綁於座椅上，該名鬧事男子在飛機落地後旋即遭警方逮捕。

襲擊空姐 奪走嬰兒口中奶嘴 再伸手進其媽媽衣服內揉胸（點圖了解更多）：

阿聯酋航空淫狼「伸手進抱住BB媽媽衣服內猥褻」 空服員這樣處理（01製圖）

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根據外媒「鏡報（The Mirror）」報導，一名54歲男乘客辛格（Tarok Singh）搭乘阿聯酋航班，從阿拉伯聯合大公國杜拜飛往英國倫敦希斯洛機場，在約7個多小時的航程中，涉嫌推打機組人員，並對一名抱著寶寶的母親性騷擾，且由於辛格已喝到酩酊大醉、難以溝通，空服員不得不將他綁在座椅上7小時，直至飛機落地才敢鬆綁。

據了解，班機剛起飛沒多久，辛格便在機艙內對其他乘客大吼大叫，不顧機組人員的正式警告，頻頻起身到處走動、拒絕留在座位上。

而當辛格走到機艙尾端時，碰巧遇見正推著餐車的空服員麥金尼斯（Abigail McInnes），便2度用力地推了她的後背。

座艙長圖爾坎（Ali Turkkan）見狀趕緊上前制止，卻反而被辛格狠狠踢了一腳，同時辛格還在搶走餐車後，故意輾過另名空服員貝爾凱薩（Isadora Belkessa）的腳。

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新加坡航空（Singapore Airlines）一架從倫敦飛往新加坡、航班編號為SQ321的客機遇上強烈亂流，5月21日緊急迫降泰國曼谷素萬那普機場，據報事件造成至少2死，多人受傷。（Twitter@FranceNews24）

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除了襲擊3名機組人員外，辛格也對一名因抱著寶寶而難以反抗的母親伸出狼爪。該名女子語帶惶恐地指出，辛格當時搖搖晃晃地走近並靠在她身上：

他（辛格）開始詢問孩子嘴裡含著什麼、能不能取出。

辛格在逕自奪走嬰兒口裡的奶嘴後，又2度未經同意地抓住女子肩膀，並將手伸進她的衣服裡搓揉胸部，「我很不舒服且害怕，他看起來真的喝醉了，不停尖叫、大喊、奔跑，有幾個機組人員都跟著他」。

為避免有更多乘客與空服員受到騷擾與攻擊，機組人員情急之下只能先將辛格綁在座椅上7個小時。

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而在航班抵達希斯洛機場後，辛格隨即遭當地員警逮捕，並被指控襲擊2名女性與1名男性、性騷擾1名婦女、拒絕遵守飛行員合法命令、干擾機組人員作業流程。

然而辛格堅持否認其中性騷擾女性的指控，僅承認襲擊與干擾機組人員的部份，且以臥病在床為由拒絕出席法庭。

不過，英國伊靈地方法院仍在辛格缺席情況下將他定罪。法官約翰（John Stroud-Turp）說明，針對性騷擾的指控，被告（辛格）未經許可2度觸碰婦女的肩膀與胸部：

女子的腿上坐著1名孩子，在某種程度上被限制在飛機座位無法離開，這是針對弱勢受害者的性騷擾，侵犯了申訴人的個人空間，因此判定被告有罪。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】