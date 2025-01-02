嘉年華MMA！黑衣男大戰白衣大叔出霹靂鉸剪腳　男童這表情成亮點

2025年元旦夜一言不合要講手？繼元旦夜有2男1女在街頭打鬥後，有網民到中環嘉年華遊玩時，拍到1名黑衣男和白色衛衣大叔上演「嘉年華MMA」，2人疑因玩擲樽遊戲起爭執，片段開始時白衛衣大叔已被按在地上，黑衣男全程佔上風，多次出拳打中大叔頭部及避開攻擊，過程中多達4名男女介入勸阻，黑衣男被勸交人士拉扯致倒地時，仍使出一記「霹靂鉸剪腳」夾住大叔的頭。



現場多人勸阻下雙方終於收手，白衛衣大叔出口還擊想攞尾彩大鬧「X你個老X」，被黑衣男反諷「你夠唔夠我打先？」。但隨即有女聲疑批評「你咁X大個人咪X打X人啦，恰X人！」。



網民看片後評判上身認為黑衣男完勝，但許多人關注現場超近距離觀戰的紅衣男童，爆笑指「個樣好奇到擘大個口得個窿」、「最好笑係紅色衫個食花生男仔，好冷靜」，又有網民稱身在現場爆出事件後續。



相關報道：元旦MMA│2男1女街頭激戰 女生對他又推又打：你走開 網民：帽事

元旦中環有嘉年華發生「MMA」，1名黑衣男大戰白衛衣大叔，片段開始時白衣大叔已被按倒地上。（影片截圖）

疑因擲樽遊戲霸位起爭執

樓主在Threads上載影片，笑稱是「新年第一擊？」，透露打鬥起因疑為2男玩擲樽遊戲起爭執，「好似係擲樽話霸住咗佢個位」。

據其上傳的29秒影片，事發於中環1個嘉年華現場，2名男子在攤位旁大打出手。片段開始時，白衛衣大叔已被男衣年輕男按頭壓在地上，1名穿白色長褸女子上前分開2男，白衛衣大叔見黑衣男後退，馬上起身一腳踢向對方，但黑衣男靠後閃避，回身一拳擊中白衛衣大叔頭部。

。（影片截圖）

白衛衣大叔想踢黑衣男，但被對方躲開。（影片截圖）

黑衣男一拳擊中白衛衣大叔面部。（影片截圖）

+ 4

眾人圍觀多小孩 市民勸：唔好打

白衛衣大叔被打頭後滿臉通紅，嘗試抓住黑衣男的頭又被躲開，大叔轉身時失平衝，黑衣男乘勢將對方推倒地上，接連出拳打頭。白色長褸女再前上分隔2人，現場有女聲高喊「唔好打」、「影咗相」。現場有多人圍觀，當中有多名小孩。

2女1男介入拉開黑衣男，同時白衛衣大叔拉扯腳，令黑衣男倒地。（影片截圖）

黑衣男倒地一刻仍緊纏對方，順勢使出霹靂鉸剪腳拑制住白衛衣大叔。（影片截圖）

黑衣男倒地一刻仍緊纏對方，順勢使出霹靂鉸剪腳拑制住白衛衣大叔。（影片截圖）

黑衣男倒地施「霹靂鉸剪腳」

白色長褸女拉住黑衣男衣服，此時1名穿白色外套男子也叫2人停手，大喊「唔好打，hey」，另1名黑色長裙女子都拉住黑衣男勸停手。3人合力拉扯，同時白衛衣大叔也抓住黑衣男的腳，令黑衣男失足向後倒地，而白色長褸女指住黑衣男叫「唔好打啊」。黑衣男則拉住白衣大叔一同倒地，更順勢使出「霹靂鉸剪腳」，一度夾住大叔的頭部，牢牢制住其動作。

這時旁邊剛好有名穿紅衣的男童看得目瞪口呆，白色外套男和白褸女合力按住黑衣男，頻頻勸他「冷靜」、「夠啦、夠啦」、「新年、新年、新年唔好打交」。同時間1名黑色風褸男上前扶起捱打多時的白衛衣大叔，紅衣男童看到「O嘴」停留看戲，之後被家長扯走。

黑衣男倒地一刻仍緊纏對方，順勢使出霹靂鉸剪腳，制住對方動作。（影片截圖）

途人介入阻止，黑衣男鬆腳放開大叔。（影片截圖）

途人介入阻止，黑衣男鬆腳放開大叔，紅衣男童超近距離觀戰，看到目瞪口呆成亮點。（影片截圖）

白衣男不甘示弱：X你個老X

雙方重新站起，白外套男和黑裙女拉住黑衣男，黑色風褸男和白褸女則分隔在2人中間，白衛衣大叔起來時不甘示弱，大喝「X你個老X」。白褸女再勸道「唔好打啦」，黑衣男冷靜下來，想去執起飛脫的鞋子，這時有把女聲大叫「你咁X大個人咪X打X人啦，恰X人」。這時白色衛衣男也拾回眼鏡離開，黑衣男不忿說：「你夠唔夠我打先，打交。」影片至此結束。

白衛衣大叔不甘示弱，口頭還擊大喝「X你個老X」。（影片截圖）

多人勸阻下黑衣男收手，他打到鞋子飛脫一旁，紅衣男童被家長拉走。（影片截圖）

現場有女聲大叫「你咁X大個人咪X打X人啦，恰X人」，疑批評黑衣男體型較高大仍打人。（影片截圖）

白衛衣大叔執回眼鏡，黑衣男執鞋，雙方休戰。（影片截圖）

網民評判上身指黑衣男完勝

網民看完影片後拳證上身，點評「賽事」認為黑衣男完勝，「一個識打，一個爛仔交，輸埋身形冇得比」、「拳怕小壯，我睇年紀差十幾年」、「特備節目，元旦MMA 」、「黑衫嗰個，一睇就知練拳㗎啦 」、「大家集氣MMA要加入下屆奧運，香港好大機會盡攬金銀銅」、「大會賽果更正，裁判入場係判定黑衫贏到開巷，唔係勸交，白衫夠人打先燥底」。

紅衣男童成亮點 網民：咁冷靜嘅

不少網民重點放到紅衣男童上，「笑X死，個紅衫細路個樣好奇到擘大個口得個窿」、「最好笑係紅色衫個食花生男仔，好冷靜。睇咗幾秒先畀佢老母拉走」、「個細佬咁冷靜嘅，企定定咁睇」。部份網民揶揄尾段開聲勸阻的女子，「片尾有條女戇XX，話咁大個人恰人，street fight同你分埋磅數好唔好？」、「最後把女人聲，企定定畀白衫阿叔打好冇？一出聲就講埋啲廢話」。

另外，有聲稱在現場目擊的網民指，之後有職員到場叫他們停手，勸告萬一警方到場「全部都會畀人拉」。

（綜合）