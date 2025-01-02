金鐘月台MMA│黑衣男出拳打到金髮女瞓地　男子連環拳護花結局曝光

這是月台，不是擂台！有網民拍到元旦日（1月1日）金鐘港島線往柴灣方向的月台，有3名男女發生爭執，先口角繼而動武，更演變成混戰場面。影片可見，穿格仔上衣的男子與黑衣男正在爭執「互動」中，1名金髮女子欲勸阻，卻遭黑衣男正面揮拳打中頭部，當場倒在月台，黑衣男更欲繼續「打女人」。格仔男為護花立即反擊，與黑衣男埋身肉博激鬥，以連環拳狂毆到黑衣男倒地，影片至此結束。



影片中已見有港鐵職員到場了解及嘗試勸止，現場亦有市民不斷喊「唔好打呀」，而拍片者則多次說「動武喎」，最後事件需報警處理。《香港01》就事件向港鐵及警方查詢，港鐵表示事件發生於在元旦日（1月1日）下午2時許，金鐘站3號月台有乘客發生爭執，職員當時有上前嘗試勸止，其後事件交由警方處理。警方則指當時1名39歲姓吳本地男子與26歲女遊客爭執，其後雙方均表示不適，男子被送往瑪麗醫院驗傷，女子則拒絕送院，經調查後雙方願意和解，事件中沒有任何人被捕，列作「糾紛」處理。



影片在網上瘋傳後，不少網民留言指「新年流流，個個都MMA上身」、「先生先生，唔好打交」，「男人打女人，好衰！」。不過有網民則「錯重點」，指樓主的拍攝技巧「太過藝術，睇到頭暈」、「好有王家衛feel！」。



元旦日（1月1日）港鐵金鐘站往柴灣的月台上，有3名男女發生爭執打鬥。（影片截圖）

穿格仔上衣的男子與黑衣男正在爭執「互動」中，金髮女欲勸阻。（影片截圖）

元旦日金鐘月台3男女激鬥影片瘋傳

有網民在Facebook群組「筲箕灣西灣河關注組」上發片，指元旦日（1月1日）下午近3時，在港鐵的金鐘港島線往柴灣方向的月台上，有3名男女正發生爭執打鬥，女子男伴加入戰團演變成圍毆場面。

黑衣男一度狀似想狙擊金髮女，格仔男為護花立即反擊，與黑衣男埋身肉搏激鬥，狂出連環拳毆打黑衣男。（影片截圖）

格仔男為護花立即反擊，與黑衣男埋身肉搏激鬥，狂出連環拳毆打黑衣男。（影片截圖）

格仔男為護花立即反擊，與黑衣男埋身肉搏激鬥，狂出連環拳毆打黑衣男。（影片截圖）

金髮女頭部中拳倒地

從影片可見，穿格仔上衣的男子與黑衣男正在爭執，雙方動作如箭在弦，而金髮女上前欲勸阻，突遭黑衣男正面揮拳打中頭部，當場痛極倒地，而且數秒也不能站起來，而格仔男見狀為護花立即反擊，與黑衣男埋身肉搏激鬥。黑衣男疑想繼續狙擊金髮女，但格仔男狂出連環拳，打中黑衣男的上身及頭部，令他不敵倒地。

影片見到當時已有港鐵職員到場在旁了解及及嘗試勸止，更傳來有圍觀市民不斷叫「唔好打呀」，而拍片者則多次說「動武喎」，事件最後要報警處理。

格仔男出連環拳反擊，把黑衣男狂毆至倒地，而當時已見有港鐵職員到場了解及嘗試勸止。（影片截圖）

格仔男出連環拳反擊，把黑衣男狂毆至倒地，而當時已見有港鐵職員到場了解及嘗試勸止。（影片截圖）

網民錯重點笑：片主好有王家衛feel

影片隨即在網上瘋傳，更惹來不少網民留言，「先生先生，唔好打交」、「新年流流，個個都MMA上身」、「男人打女人已經唔啱」、「有郁手全部拉晒返去」。不過有不少網民錯重點，指影片影像模糊，笑言樓主的拍攝技巧「好有王家衛feel！」、「太過藝術，睇到頭暈」、「換電話再拍過啦」。