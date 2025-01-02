繼新有菜後再有人氣AV女優宣布引退　出道18年憑傲人身材大受歡迎

35歲日本AV女優佐山愛，2007年出道，元旦拋出震撼彈，將在今年9月引退，但依舊會繼續在演藝圈打拼，希望粉絲可以繼續支持她。



佐山愛擁有168厘米高挑身材，還有H級傲人身材，深受老司機喜愛。她在社群表示：

我，佐山愛，將在2025年9月發行作品後正式退休。

佐山愛卸下AV女優身份後，將以女團BLACK DIAMOND成員身份繼續活動。（IG@ai_sayama0108）

佐山愛卸下AV女優身份後，將以女團BLACK DIAMOND成員身份繼續活動。（IG@ai_sayama0108）

佐山愛卸下AV女優身份後，將以女團BLACK DIAMOND成員身份繼續活動。（IG@ai_sayama0108）

點圖放大瀏覽更多佐山愛照片：

+ 29

她也分享自己從2007年4月出道至今已18年，獲得許多工作人員的支持以及粉絲的愛：

這段經歷我非常快樂，非常感謝大家！

佐山愛透露，她的引退作已經在2024年拍攝完畢，因此2025年對她來說就像重生，今年卸下AV女優的身份，但是不會離開事務所，未來仍會以團體「BLACK DIAMOND」進行活動：

請大家繼續給我滿滿的愛與支持！

人氣AV女優新有菜（橋本有菜）早前宣布引退的消息同樣令粉絲大感意外（IG@arina_arata2）

【相關圖輯】人氣AV女優新有菜（橋本有菜）早前宣布引退的消息同樣令粉絲大感意外（點圖放大瀏覽）：

+ 16

延伸閱讀：

遭疑是「蘿拉住處房東」 聖結石親發文揭背後真相

認是蘿拉房東 聖結石親回11點撇清「越來越討厭她」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】