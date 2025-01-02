繼新有菜後再有人氣AV女優宣布引退 出道18年憑傲人身材大受歡迎
撰文：聯合新聞網
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35歲日本AV女優佐山愛，2007年出道，元旦拋出震撼彈，將在今年9月引退，但依舊會繼續在演藝圈打拼，希望粉絲可以繼續支持她。
佐山愛擁有168厘米高挑身材，還有H級傲人身材，深受老司機喜愛。她在社群表示：
我，佐山愛，將在2025年9月發行作品後正式退休。
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她也分享自己從2007年4月出道至今已18年，獲得許多工作人員的支持以及粉絲的愛：
這段經歷我非常快樂，非常感謝大家！
佐山愛透露，她的引退作已經在2024年拍攝完畢，因此2025年對她來說就像重生，今年卸下AV女優的身份，但是不會離開事務所，未來仍會以團體「BLACK DIAMOND」進行活動：
請大家繼續給我滿滿的愛與支持！
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