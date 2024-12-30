台灣寫真博覽｜涼森玲夢天木純　12頂級AV女優與寫真女星夢幻合體

2024年末壓軸盛事「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」於12月27至29日在台北南港展覽館2館4樓登場。



26日舉辦展前記者會，請到12位女神夢幻合體，包括AV女優Miru、宮下玲奈、涼森玲夢、伊藤舞雪，以及人氣寫真女神鈴木富實奈、天木純、辻莉莉莎、千歲吉野、長澤茉里奈、森咲智美、橋本梨菜、清水藍里。

人氣日本AV女優涼森玲夢（IG@remu19971203）

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眾寫真女星更紛紛秀出「大絕招」比拼，相當養眼。而天木純曾上過中文語言學校，還有自學，學中文時間長達一年半，是所有人之中最會說中文的，她還現場開撩男記者：

我的中文喜歡嗎？

此外她也特別教鈴木富實奈和橋本梨菜用中文說：

我喜歡大家。

眾寫真女星更紛紛秀出「大絕招」比拼，相當養眼。（ETtoday授權使用）

辻莉莉莎、清水藍里、天木純、橋本梨菜、鈴木富實奈、千歲吉野與涼森玲夢等AV女優夢幻合體。（ETtoday授權使用）

而擁有空手道黑帶初段的清水藍里也分享，自己小學時胸部就開始發育，因此在做空手道把手收回的動作時，常不小心打到自己胸部，導致胸部不斷抖動。

有「國民情婦」封號的森咲智美，則說自己平常常練臀部、深蹲等動作，也撒嬌用中文跟大家說：

我是森咲智美，我愛你。

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泰國頂級性感Coser Meenfox（IG@meenfox_）

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越南性感Coser Tiny Asa（IG@tiny_asa_）

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賽車皇后名取久留美將出席TSE台灣寫真博覽會-學服祭（IG@_miru960616）

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由寫真女星橋本梨菜、河路由希子、青山光組成的偶像團體「Sherbet」將在TSE學服祭獻唱（IG@sherbet.official）

由寫真女星橋本梨菜、河路由希子、青山光組成的偶像團體「Sherbet」將在TSE學服祭獻唱（IG@sherbet.official）

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