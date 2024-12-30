台灣寫真博覽｜涼森玲夢天木純 12頂級AV女優與寫真女星夢幻合體
撰文：ETtoday
出版：更新：
2024年末壓軸盛事「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」於12月27至29日在台北南港展覽館2館4樓登場。
26日舉辦展前記者會，請到12位女神夢幻合體，包括AV女優Miru、宮下玲奈、涼森玲夢、伊藤舞雪，以及人氣寫真女神鈴木富實奈、天木純、辻莉莉莎、千歲吉野、長澤茉里奈、森咲智美、橋本梨菜、清水藍里。
點圖放大瀏覽更多涼森玲夢照片：
+22
眾寫真女星更紛紛秀出「大絕招」比拼，相當養眼。而天木純曾上過中文語言學校，還有自學，學中文時間長達一年半，是所有人之中最會說中文的，她還現場開撩男記者：
我的中文喜歡嗎？
此外她也特別教鈴木富實奈和橋本梨菜用中文說：
我喜歡大家。
而擁有空手道黑帶初段的清水藍里也分享，自己小學時胸部就開始發育，因此在做空手道把手收回的動作時，常不小心打到自己胸部，導致胸部不斷抖動。
有「國民情婦」封號的森咲智美，則說自己平常常練臀部、深蹲等動作，也撒嬌用中文跟大家說：
我是森咲智美，我愛你。
【相關圖輯】「東洋乳神」天木純將現身TSE台灣寫真博覽會 撞臉渡邊麻友的「最強性感寫真偶像」
點圖放大瀏覽天木純照片：
+29
【延伸閱讀】台灣寫真博覽不止天木純等日本偶像 泰越3大噴血Coser也宣布參戰
點圖放大看更多DreamTamu的照片：
+17
點圖放大瀏覽更多Meenfox的照片：
+13
點圖放大瀏覽更多Tiny Asa照片：
+15
【相關圖輯】AV女優、賽車皇后、女團偶像全參戰 看看更多已確認出席TSE台灣寫真博覽會-學服祭的嘉賓：
點圖放大瀏覽名取久留美的照片：
+17
點圖放大看更多3位Sherbet成員的照片：
+14
「零死角女神」2025噴血寫真月曆搶先看 林志玲御用攝影師操刀日本寫真偶像級美女竟是格鬥選手 上擂台秒變霸氣 曾奪三連冠台「麥當勞女神」曬激罕「中空比堅尼」辣照 網民：根本寫真等級混血麻雀女神岡田紗佳出噴血寫真集 曾食激罕「十三么叫十三扉」啦啦隊女神「小鹿」新噴血寫真集挑戰尺度極限：布料都是透膚蕾絲林襄「VR寫真」賣7萬台幣惹議 粉絲話超值 原來包呢項「福利」
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】