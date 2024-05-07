日本AV女優八橋彩子揭下海經過　甘棄公務員鐵飯碗全為「益街坊」

撰文：聯合新聞網
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日本AV女優八橋彩子長相甜美，並擁有和臉蛋充滿反差的性感身材，即將迎來出道第9年的她，分享自己的心路歷程。

因緣際會下出道的八橋，其實擁有豐富的學經歷，不僅曾經就讀名校慶應義塾大學，更在畢業後成為公務人員。不過她也在採訪中透露，自己轉當AV女優的其中一個原因，是因為她對自己相當有自信，「只給男朋友看太可惜」。

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日媒《日刊SPA》報導，今年31歲的AV女優八橋彩子（八ッ橋さい子）透過採訪，分享自己一路走來的心路歷程。

畢業於東京知名私立櫻蔭高中的八橋彩子，大學就讀慶應義塾大學，畢業後成為公務人員。在外人看來，這樣的成長軌跡簡直是「人生勝利組」，不過八橋卻透露自己「根本不是優等生」，不但對讀書興致缺缺，就學階段甚至曾經留級兩次。

大學畢業後，她誤打誤撞的被地方政府錄取，成為一位公務員，儘管收入豐厚，但一開始就不打算長期從事公職的八橋，很快就決定要轉換跑道。

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談起踏入AV產業的契機，八橋笑稱自己很想接觸從未見過的世界，「坦白說，我對自己的風格很有自信，我覺得只給男友看太浪費了」。

參加幾次相關活動後，八橋在因緣際會下出道，轉行做AV女優後也適應良好，對出演沒有任何抗拒。

從業多年以來，八橋對工作保持熱忱，她表示自己「還不想退休」，AV女優的工作不僅有趣，她也很喜歡片場的氣氛，「說實話我想出演更多的AV，然而，也許透過幕後工作，而不是AV女優的身份涉足，也是一個好的主意」。

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不只人生經歷豐富，八橋的「私生活」也被許多網友津津樂道。不擅長整理家務的她曾在2018年接受日本綜藝《跟拍到你家》採訪，堆滿內衣褲、各式雜物的房間，凌亂到看不見地板，讓她害羞的表示「我家其實是垃圾屋」。

時隔多年，八橋笑稱自己依舊沒有長進，「事實上，情況可能變得更糟」，不過今後她也不打算邀請任何人來到家裡，所以房間現在的狀態足以讓她繼續生活。

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