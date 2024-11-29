「人氣日本AV女優」曾被嫌太胖　全靠這減肥法成就招牌不科學身材

日本知名AV女優惠理（舊名：藤浦惠）外型甜美，還擁有G罩杯傲人身材，36歲仍擁有大批粉絲支持，然而她曾因被嫌「太胖」而在片場崩潰大哭。



AV達人「一劍浣春秋」近日透露，惠理出道時經常被經紀公司叮囑要減肥，拍片時還禁止片場提供零食，其間儘管她已經很努力減肥，卻仍被質疑變胖，所幸隨著年紀增長，研究出一套減肥方式，成功練就極品身材。

日本知名AV女優惠理（IG@meguri.0504）

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一劍浣春秋表示，惠理坦言自己很清楚瘦才上鏡頭好看，卻也擔心減肥減到招牌上圍，因而陷入兩難，甚至一度因壓力導致體重失控。所幸隨著年紀增長，她的飲食喜好有了改變，研究出自己一套飲食控制搭配運動的方式，成功練就令自己和粉絲們都很滿意的魔鬼身材。

一劍浣春秋也分享曾與惠理共進晚餐的過程，親眼見證她如何「控制飲食」，惠理侃侃而談，從業界八卦聊到自身戀愛史，吃飯時幾乎把時間都花在說話上，才吃沒幾口就說飽了。如今36歲的她不僅臉蛋依舊精緻動人，上圍豐滿、腰身纖細，更被讚為「輕熟女的最高峰」！

惠理身高155厘米，對於過去被迫減肥的經歷，曾在X發文表示：

我很清楚要瘦一點上鏡頭才好看，但一方面又怕錯誤方法會讓胸部縮水，那時真的左右為難，甚至因為壓力越來越大，體重反而失控，有段時間覺得非常痛苦！

所幸最終走出陰霾，靠著飲食控制與運動，讓粉絲們紛紛讚嘆：

「惠理的身材簡直是極品」

「細細粒身高配上魔鬼身材太犯規」



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