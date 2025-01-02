港爸攜發燒妻女日本強登機！貼退熱貼無戴口罩　這樣解釋震撼全網

發燒不戴口罩強行登機，還導致航班延誤？有香港快運（HK Express）有乘客在facebook群組發文大呻，指日前下午乘搭飛機由日本高松機場返港，直擊有港爸疑因妻女發燒無法辦理登機手續後，竟直闖安檢，之後還成功登機。樓主指該名港爸的妻女額頭有退熱貼，有日本地勤登上飛機為該港人家庭量體溫，結果顯示真的發燒，港爸解釋是「浸得溫泉太多」所致，處理一大輪程序且要簽文件，結果令航班延誤了1個多小時才起飛。



而4個小時航程期間，該港人家庭無戴口罩，女兒不停咳嗽，又在客機準備降落及在跑道滑行時，2度想離開座位去廁所，但都被空姐制止。樓主不滿指該家庭發燒強行登機又無戴口罩是「累人累物」，又說不會怪責空姐空少，「我睇到佢哋好專業地一步步處理緊問題」，批評該港人家庭「影衰晒成機人」。



《香港01》已就事件向香港快運查詢，正等候回覆。



樓主在日本高松機場直擊一家三口港人家庭想登機，但媽媽和女兒額頭有退熱貼，且被地勤探出發燒。（fb群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」圖片）

港爸帶貼着退熱貼妻女想過安檢

樓主在facebook群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」發帖，指他於2024年12月30日下午乘坐香港快運航班由日本高松機場返港，遇到有名港爸想帶發燒妻女登機。他過安檢時，該3人家庭在排隊時不停說「Check in唔到，有冇人好心畀佢插隊排入去」。當時所見這家庭拖住疑過大的行李箱，他的妻子和目測5、6歲的女兒額頭均貼了退熱貼，「明顯病樣，既然地勤唔畀你Check in，你上到安檢又如何？」、「當然無乘客理佢繼續扭計」。該三口家疑在櫃位已因發燒問題無法辦理登機，形容這家庭是「純本地」香港人。

樓主在日本高松機場直擊一家三口港人家庭想登機，但媽媽和女兒額頭貼有退熱貼並被地勤探出發燒。（fb群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」圖片）

樓主指3人家庭在排隊時不停說「Check in唔到，有冇人好心畀佢插隊排入去」。（fb群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」圖片）

地勤上機測出發燒 港爸稱浸得溫泉太多

最後該家庭成功入到登機室，「地勤一路同佢有嘢講，（港爸）叉晒腰好有型咁」，樓主怕被傳染也快快戴上口罩，他們幾乎最後才上機。客機原訂下午2時35分起飛，但機門和駕駛艙門都一直打開，過程中無人解釋延誤原因，樓主懷疑和該家庭有關。其後有名日本地勤上機為該家庭量體溫，聽到結果為「slight fever（微燒）」，並問幾時開始發燒，「佢話呢幾日，原因極好笑，話自己個家庭浸得溫泉太多，又發現個女隻眼紅晒」。

乘務長與地勤忙於處理 港爸不滿：咁都話唔到事

日本地勤再問其健康狀況，該港爸叫女兒向地勤說「konnichiwa（日本問候語，即你好的意思）」，之後乘務長現身來回和地勤處理了許久，港爸反而在旁邊，「講風涼話話『咁都話唔到事』」。樓主不滿指：「Ｘ，你自己話到事喇，落機囉。」

樓主指港人家庭成功上機，之後有日本地勤上來為他們探熱，處理一輪延誤1個多小時。（fb群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」圖片）

樓主指港人家庭成功上機，之後有日本地勤上來為他們探熱，處理一輪延誤1個多小時。（fb群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」圖片）

一輪處理簽文件 客機延誤1個多小時起飛

處理多時又簽署文件後，港爸繼續用英語表達不滿，認為無理由阻止他們上機，「條友威到拎部NB（notebook，手提電腦）出嚟睇片，一副吹得佢脹咁款」，最終客機延誤了1個多小時才起飛，「就係因為佢呢個自私家庭，全機嘅安全健康時間就係佢個家庭度」。

樓主表示航程的4小時內，該家庭完全無戴口罩，「個女唔係瞓就咳，個男人係咁睇片，仲不停去廁所」。到晚上落機時，機長廣播要求大家坐好，「個男人解安全帶話要同個女去廁所」，空姐馬上叫他坐定，然後客機降落在跑道滑行時，港爸又想帶女兒離開座位，「空姐都好唔客氣再炳佢一穫，但條友話個女就嚟瀨，開始扭計喊，當然無人會理佢，因為未泊定都係坐，個女目測5、6歲邊有咁易瀨」。落機後其女兒仍不停說要去廁所，樓主無奈指「就算你上機前灌水都邊有咁多尿屙？拎行李終於見唔到佢哋，可能量體溫度封咗佢」。

樓主日前在日本四國高松機場搪飛機返港。（資料圖片）

樓主轟累人累物：好歹你戴返個口罩

樓主批評發燒就不應上機累人累物，而且還咳嗽，至少也要戴口罩，他不是從事航空業，可能有一定準則決定乘客發燒都可以登機，「好歹你戴返個口罩。仲要話浸得太多溫泉發燒？我都有浸，做埋桑拿添，呢啲咁嘅人，影衰晒成機人」。他稱不會怪空姐空少，「我睇到佢哋好專業地一步步處理緊問題。出入無數次，如果換着歐美講英文嘅，應該收咗佢皮」，形容今次是最差的飛行體驗。

網民轟自私：真Ｘ街

網民紛紛批評該家庭自私，「中咗流感啦，仲唔帶口罩，真Ｘ街，全機起碼3成人畀佢傳染」、「有病唔戴口罩真係好缺德」、「浸溫泉浸到發燒都係第一次聽，當人白癡咩，中咗流感呀」、「呢啲即場開佢波啦，難為班空姐」、「就係你呢種人影衰香港人」、「機倉依個密閉空間，好易病」。

樓主在香港快運關注組分享事件。（fb群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」截圖）

網民教1招處理

有網民教路，下次如遇同樣情況，擔心其他乘客安全，可要求地勤或空服「call 「medlink」，佢哋係24／7航天醫療，佢哋會問航空公司描述病人情況」，如果有醫生護士認為他們不適合航行，「咁佢哋就要落機」。

（fb群組「HK Express 香港快運及旅行資訊關注組」）