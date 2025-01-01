上水站母子被指偷麵包│男怒吼：啱啱買㗎！　送貨員：睇天眼囉

上水港鐵站發生母子被懷疑偷麵包，當場跟送貨員起爭執的事件，有市民拍下事發過程在網上發布，影片隨即被瘋傳。影片可見戴鴨咀帽男子與母親，跟另1名餅店的送貨員在口角，戴帽男被送貨員懷疑他偷麵包，他即反駁「我買咗」。當送貨員要求他不用如此激動「你冷靜啲先」，戴帽男更憤怒地表示「點冷靜…我俾人屈偷嘢喎！」，又要求送貨員道歉。惟送貨員說「對不起」後雙方仍繼續爭執，更各自稱要看天眼尋真相。



帖文引來不少網民熱議，「有CCTV偷嘢好難走甩」、「畀人屈偷嘢又真係好㷫㗎喎」、「直接報警啦！講咁多做咩啊」。



戴鴨咀帽男子與母親跟餅店送貨員在對峙，男子叫母親先回家。（影片截圖）

戴帽男不忿被指偷麵包，要送貨員道歉。（影片截圖）

母子被指偷麵包爭執影片瘋傳

網上瘋傳事發影片，事發於2024年12月30日，現場為上水港鐵站，戴鴨咀帽男子與母親跟1名餅店送貨員在對峙，戴帽男向身邊母親稱「你返屋企先，呢個我買咗，佢話真係㗎？」，男子再轉向送貨員大聲地喊：「係咪呀？係咪呀？我有人證！」

戴鴨咀帽男子：「我點冷靜？畀人屈偷嘢喎！」

送貨員勸戴帽男「你冷靜啲先」，戴帽男則怒斥：「點冷靜啊，依家，你咁樣講嘢法！」送貨員反問：「依家邊個唔冷靜。」戴帽男隨即再爆發：「我點冷靜？我畀人屈偷嘢喎！」

送貨員見對方情緒激動，企圖安撫問道「咁你想點？」。男子即要求對方道歉，「你講『對唔住』囉」。送貨員認低威稱，「對唔住囉，咁你畀我查得唔得？」。

戴帽男與送貨員爭持不下，均表示等「睇天眼」找真相。（影片截圖）

送貨員：「睇天眼囉，唔駛講咁多嘢。」

其後男子將從地上拾起的一袋麵包，用力掟回貨盤上，又從母親的手堆車拿出另1袋同款麵包：「我攞返我袋麵包，我哋啱啱買完㗎！」。送貨員再表示：「周圍都係天眼，睇天眼囉，唔駛講咁多嘢。」男子回應：「好呀，睇吓，你有無講嘢。」。2人似是在等職員到來，以作後續處理。而影片轉向另一邊，見到有2大盤麵包等食品被放在港鐵的出入口行人天橋上，影片即到此結束。

影片拍到有蛋糕麵包擺放在行人通道上，有網民認為影響衛生。（影片截圖）

網民：報警啦

影片在不同社交網上群組瘋傳，引來不少網民熱議，有人對戴帽男的反應表示理解，「畀人屈偷嘢又真係好㷫㗎喎」、「有CCTV偷嘢好難走甩」。

有網民認為送貨員不對，「又冇證冇據屈人偷嘢，呢啲人正X街！確冇品」、「啲蛋糕麵包食落肚的食物放在店外，還有人流這麼密。啲食物衛生及安全有冇保障呀？」。不過亦有人認為男子也有可疑，「照計呢，正常買嘢，真係好難會畀人屈嘅」、「睇單咪得囉」、「接報警喇，講咁多做咩啊」。有人推測可能是有些舉動引起誤會，「似係對母子買完見到新鮮運到，想換車上嗰啲呀，但個送貨又唔知佢換，以為係偷？」。