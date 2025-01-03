觀塘海濱公園男生疑玩Free kiss　遭女友拳打掌摑　場內實況更狂

除夕外出倒數迎接新一年，玩得盡興也切記要知分寸，以免「玩出禍」！有男生在除夕夜晚上（2024年12月31日）於觀塘海濱公園疑和陌生女生Free kiss（免費親吻），因而惹怒女友，更被多次被揮拳毆打，目擊者甚至形客「個女仔打到佢男朋友眼鏡都飛走」。片段一出，大多網民都傾向認為男生被打是活該，「喺自己女友面前錫第2個人，條仔都好有問題」、「有女都唔識避忌」。



本港社交平台自元旦日（1月1日）起，就有不少與觀塘海濱公園相關帖文，大多指未滿20歲的青少年於公園內和陌生人free hug或kiss（免費擁抱或親吻），有人甚至指有後生仔於公廁內與陌生人Free Sex（免費發生性行為），情況令人嘩然，故形容是「大型覓食現場」，惟未能確定事件真偽，反而有人表示曾途經上址，卻未見出現以上誇張情境。



有女生則發帖大呻，稱「唔明點解觀濱啲女可以搵條有女朋友喺隔籬嘅仔求摸摸頭 ，仲要成個人貼埋落去」。她指當時正為男友進行街訪，她負責「開閃光燈影住」，突然相中女生攝鏡，再靠向男友要求摸頭，相中顯示對方的左手放在男生褲袋位置，故樓主有網民批評對方，「條女都幾唔要面」，又並笑稱「大型線下綠帽現場」。



觀塘海濱公園有男子疑和他人free kiss觸怒女友，被女方連環揮拳怒毆，目擊者甚至形客「個女仔打到佢男朋友眼鏡都飛走」。（threads「chinggg_95」影片截圖）

觀塘海濱公園情侶起爭執

有港女於元旦日（1月1日）在threads上傳影片，指「今日觀濱（觀塘海濱公園）你哋就free hug或kiss（免費擁抱或親吻），我就喺度食花生，個女仔打到佢男朋友眼鏡都飛走」。從影片可見，事發時正值晚上，雖有街燈照射但四周仍顯得昏暗，不過仍能清楚看見1對情侶正起爭執。

女子出拳怒毆男友

當時男方曾試圖抱緊女方，不過女方似是「火燒心」，以360度轉身甩開男友，再不斷揮拳毆打對方，及後更似是對男方臉部打了數巴掌洩憤。儘管男方遭女友多次出手毆打，女方之後更一度想要離去，但男方仍用力捉緊對方衣袖求饒，片段亦至此告終，未能得知2人後續如何。

情侶爭執後，男方試圖抱緊女方。（threads「chinggg_95」影片截圖）

女方以360度瀟灑轉身，甩開男友。（threads「chinggg_95」影片截圖）

女方之後揮拳毆打男方。（threads「chinggg_95」影片截圖）

女方之後疑向男方臉上賞了數個巴掌。（threads「chinggg_95」影片截圖）

女方想要離開時，男方奮力捉緊對方衣袖求饒。（threads「chinggg_95」影片截圖）

目擊者：男方同其他女「打茄輪」

片段惹來網民熱議，有人估計男方趁女友未為意，和他人「Free kiss」而惹怒女友，「懷疑條仔去咗玩free kiss」、「噚晚睇咗一陣，條女又跳海，條仔又跪晒喺度」。而目擊事發過程的樓主則回覆指，「佢（男方）就係唔知同其他女打茄輪（意指激吻），跟住先至咁樣，佢之後仲跪低」。

網民鬧爆男方活該：抵打

眾人知悉真相後紛紛狠斥男方「抵打」，「有女朋友仲走去free kiss，抵打啦」、「喺自己女友面前錫第2個人，條仔都好有問題」、「有女都唔識避忌」、「有啲想幫手打」，甚至借用歌詞，笑稱「Free kiss現場，人類智商總都不夠高，誰都無處可逃」。有留言就質疑「Free kiss」活動有欠衛生，「宜家先知有free kiss，會唔會有啲唔衛生呢？」。

觀塘海濱公園除夕夜變「蘭桂坊｣

《香港01》記者翻查社交平台threads，發現自元旦日（1月1日）起被多則有關觀塘海濱公園Free hug或kiss帖文「洗板」，當中內容大多指不少未滿20歲的青少年，於公園內和陌生人擁抱及親吻，有人甚至指有後生仔於公廁內和陌生人Free Sex（免費發生性行為），情況令人嘩然，故有網民驚訝形容「巨大夜總會」、「大型覓食現場」、「淫亂派對」；惟未能確定事件真偽，反而有人表示曾途經上址，卻未見出現上述誇張情境。

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疑苦主貼圖公審「有女生貼向男友求摸頭」

惟有女生圖文並茂發文，不滿指「唔明點解觀濱啲女可以搵條有女朋友喺隔籬嘅仔求摸摸頭 ，仲要成個人貼埋落去」，質疑對方「好缺愛？」。她指當時正為男友進行街訪，並負責「開閃光燈影住」，突然有女生攝入鏡，再靠向男友。從照片可見，有女生的確和樓主男友「身貼身」，她的左手更放在男生褲袋位置，樓主則無奈稱「我未反應過嚟，佢就已經走X咗」，故有網民批評該女生，「條女都幾唔要面」、「好cheap」、「成個Melody咁X樣」、「係我就一腳西走佢」，並笑稱「大型線下綠帽現場」。

涉事女生和樓主的男友「身貼身」，其左手更放在男生近褲袋位置。（threads「11sum_」圖片）

（threads＠chinggg_95）